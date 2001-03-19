Ольга Сумская очаровала красотой на новом фото

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Ольга Сумская поделилась в Инстаграме новым портретом, ослепив своей красотой пользователей социальной сети.Актриса никак не подписала этот кадр, но за нее это сделали преданные фанаты: "Афродіта!", "Обворожительная,красивая,сексуальная и вечно молодая-наша гордость Украины!!!", "Оленька!!!! Расслабьте взгляд. Вы и так БОГИНЯ!", "Какая красивая, ЖЕНСТВЕННАЯ и весенняя!" и все остальные комментарии в таком же духе.Почти десять тысяч фолловеров Ольги Сумской не смогли пройти мимо ее нового портрета и нажали на кнопку нравится под ним, дабы продемонстрировать ей свое неподдельное восхищение.