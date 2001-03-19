Раздел: Культура
Ирина Билык похвалилась снимками из нового фотосета
Певица очаровала фанатов новыми фотографиями.
Ирина Билык осчастливила фанатов, выложив целую серию свежих снимков из недавнего фотосета. Певица никак не подписывала свои фотографии, но на них все сказано без слов.
Своей красотой Ирина Билык пленила инстаграм-пользователей, а потому количество лайков и комплиментов растет с каждой минутой.
Читайте также: Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа
"Ирина, какая Вы красивая!", "Чудесная!", "Обворожительно романтическая и бесконечно талантливая!", "Так должна выглядеть женщина!", - так и еще множеством аналогичных комментариев отреагировали на новые фото Ирины Билык ее подписчики.
Ирина Билык осчастливила фанатов, выложив целую серию свежих снимков из недавнего фотосета. Певица никак не подписывала свои фотографии, но на них все сказано без слов.
Своей красотой Ирина Билык пленила инстаграм-пользователей, а потому количество лайков и комплиментов растет с каждой минутой.
Читайте также: Эшли Грэм заподозрили в борьбе с целлюлитом при помощи фотошопа
"Ирина, какая Вы красивая!", "Чудесная!", "Обворожительно романтическая и бесконечно талантливая!", "Так должна выглядеть женщина!", - так и еще множеством аналогичных комментариев отреагировали на новые фото Ирины Билык ее подписчики.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1725
0
Оставьте свой комментарий