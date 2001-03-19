Ирина Билык похвалилась снимками из нового фотосета

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ирина Билык осчастливила фанатов, выложив целую серию свежих снимков из недавнего фотосета. Певица никак не подписывала свои фотографии, но на них все сказано без слов.Своей красотой Ирина Билык пленила инстаграм-пользователей, а потому количество лайков и комплиментов растет с каждой минутой."Ирина, какая Вы красивая!", "Чудесная!", "Обворожительно романтическая и бесконечно талантливая!", "Так должна выглядеть женщина!", - так и еще множеством аналогичных комментариев отреагировали на новые фото Ирины Билык ее подписчики.