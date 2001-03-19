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Раздел: Культура  
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Американская модель Ким Кардашян показала снимок с братом

Американская модель Ким Кардашян показала снимок с братомРоб Кардашян – родной брат Ким.

37-летняя американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашян поделилась архивным снимком со своим братом, Робом Кардашяном. Фото модель опубликовала в Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

"С днем рождения, брат Роб! Я так тебя люблю и желаю тебя всего, что есть в мире хорошего! Я люблю воспитывать наших детей вместе, ты лучший папа и друг! Не могу дождаться, чтобы отпраздновать сегодня!" – написала она.

Роб (Робертоб) Кардашян родился 17 марта 1987 года в Лос-Анджелесе. Он модель и бизнесмен.

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Роб Кардашян – родной брат Ким, сын адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер.

У него армянские корни со стороны отца и шотландские и голландские – со стороны матери.
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 Теги: Ким Кардашян, брат, фото

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Сегодня, 20:11 » Автор: Едгар Букмирза
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