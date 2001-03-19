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Раздел: Культура  
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Светлана Лобода рассказала, как сохранить фигуру во время беременности

Светлана Лобода рассказала, как сохранить фигуру во время беременностиПоддерживать идеальные формы ей помогают простые правила.

Светлана Лобода скрывала беременность до седьмого месяца, что практически невозможно для публичного человека. Ведь и поклонники, и светские репортеры детально изучают каждые выходы в свет артисток, подозревая их беременность при любом случае. Лобода же с помощью нарядов свободного кроя прятала от окружающих растущий животик.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

Во многом певице удалось провернуть это благодаря своим миниатюрным формам. Даже в беременность исполнительница продолжает оставаться очень стройной.

Светлана рассказала, что поддерживать идеальные формы ей помогают простые правила: правильное питание и физические нагрузки. «Я на протяжении всей своей жизни слежу за здоровьем, занимаюсь спортом и ежедневно делаю ряд упражнений для укрепления спины, шеи, чтобы всегда быть в форме.Обязательны ежедневная зарядка и правильное питание независимо от того, в каком положении ты находишься», — рассказала артистка в своем последнем интервью.

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Недавно Светалана улетела в Лос-Анжелес, где, вероятно, будет рожать своего второго ребенка. Об отце будущего малыша ничего не известно. Ходят слухи, что им может оказаться солист группы Rammstein — Тилль Линдеманн, однако информация эта сомнительна. Во-первых Светлану и Тилля видели вместе всего раз, а во-вторых в интервью прошлого года исполнительница, описывая образ идеального партнера, уточнила, что он не должен принадлежать к миру шоу-бизнеса.
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Сегодня, 21:41 » Автор: Едгар Букмирза
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