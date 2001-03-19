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Светлана Лобода рассказала, как сохранить фигуру во время беременности
Поддерживать идеальные формы ей помогают простые правила.
Светлана Лобода скрывала беременность до седьмого месяца, что практически невозможно для публичного человека. Ведь и поклонники, и светские репортеры детально изучают каждые выходы в свет артисток, подозревая их беременность при любом случае. Лобода же с помощью нарядов свободного кроя прятала от окружающих растущий животик.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Во многом певице удалось провернуть это благодаря своим миниатюрным формам. Даже в беременность исполнительница продолжает оставаться очень стройной.
Светлана рассказала, что поддерживать идеальные формы ей помогают простые правила: правильное питание и физические нагрузки. «Я на протяжении всей своей жизни слежу за здоровьем, занимаюсь спортом и ежедневно делаю ряд упражнений для укрепления спины, шеи, чтобы всегда быть в форме.Обязательны ежедневная зарядка и правильное питание независимо от того, в каком положении ты находишься», — рассказала артистка в своем последнем интервью.
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Недавно Светалана улетела в Лос-Анжелес, где, вероятно, будет рожать своего второго ребенка. Об отце будущего малыша ничего не известно. Ходят слухи, что им может оказаться солист группы Rammstein — Тилль Линдеманн, однако информация эта сомнительна. Во-первых Светлану и Тилля видели вместе всего раз, а во-вторых в интервью прошлого года исполнительница, описывая образ идеального партнера, уточнила, что он не должен принадлежать к миру шоу-бизнеса.
Светлана Лобода скрывала беременность до седьмого месяца, что практически невозможно для публичного человека. Ведь и поклонники, и светские репортеры детально изучают каждые выходы в свет артисток, подозревая их беременность при любом случае. Лобода же с помощью нарядов свободного кроя прятала от окружающих растущий животик.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Во многом певице удалось провернуть это благодаря своим миниатюрным формам. Даже в беременность исполнительница продолжает оставаться очень стройной.
Светлана рассказала, что поддерживать идеальные формы ей помогают простые правила: правильное питание и физические нагрузки. «Я на протяжении всей своей жизни слежу за здоровьем, занимаюсь спортом и ежедневно делаю ряд упражнений для укрепления спины, шеи, чтобы всегда быть в форме.Обязательны ежедневная зарядка и правильное питание независимо от того, в каком положении ты находишься», — рассказала артистка в своем последнем интервью.
Читайте также: Светлана Лобода впервые рассказала о своей беременности
Недавно Светалана улетела в Лос-Анжелес, где, вероятно, будет рожать своего второго ребенка. Об отце будущего малыша ничего не известно. Ходят слухи, что им может оказаться солист группы Rammstein — Тилль Линдеманн, однако информация эта сомнительна. Во-первых Светлану и Тилля видели вместе всего раз, а во-вторых в интервью прошлого года исполнительница, описывая образ идеального партнера, уточнила, что он не должен принадлежать к миру шоу-бизнеса.
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