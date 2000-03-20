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Главу присуждающей «Оскар» киноакадемии обвинили в домогательствах

Главу присуждающей «Оскар» киноакадемии обвинили в домогательствахКиноакадемия рассматривает три жалобы на сексуальные домогательства.

Недавно Харви Вайнштейн покинул собственную компанию The Weinstein Company. Причиной стала скандальная публикация в The New York Times о многочисленных сексуальных домогательствах, которые он якобы совершал годами. В списке жертв продюсера значатся актрисы Эшли Джадд, Роуз МакГоун и другие.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Теперь же президента Американской академии кинематографических искусств и наук Джона Бейли обвиняют в сексуальных домогательствах, пишет Variety.

Отметим, что детали обвинений в адрес 75-летнего Бейли не сообщаются, а сам президент киноакадемии комментариев СМИ не дал. Известно, что обвинения против Бейли выдвинули три женщины, их имена Variety не называет.

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Как сообщает издание Hollywood Reporter, представители академии отказались комментировать инцидент до окончания расследования.

Президентом Американской киноакадемии Бейли выбрали в августе 2017 года, в октябре того же года разыгрался сексуальный скандал с Харви Вайнштейн.
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 Теги: Оскар, сексуальные домогательства

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Вчера, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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