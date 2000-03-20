Раздел: Культура
Звезда "Сватов" попал в больницу: названа причина
Актер должен пройти дополнительное обследование.
Популярного российского актера Федора Добронравова, известного украинским зрителям по роли в сериале "Сваты", госпитализировали из-за приступа сосудистого характера.
Об этом сообщил художественный руководитель Московского театра сатиры, где собственно и работает артист, Михаил Ширвиндт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По его словам, состояние здоровья Добронравова не вызывает особых опасений.
"По здоровью Федора Добронравова никакой паники нет. У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого характера. Это произошло в Сергиевом Посаде, но он уже приехал в Москву, где несколько дней ляжет в клинике для обследования", – отметил Ширвиндт.
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Кроме того, художественный руководитель театра добавил, что ближайшое представление с участием Добронравова "Где мы?!", которое было запланировано на 21 марта, будет заменено на другое.
Популярного российского актера Федора Добронравова, известного украинским зрителям по роли в сериале "Сваты", госпитализировали из-за приступа сосудистого характера.
Об этом сообщил художественный руководитель Московского театра сатиры, где собственно и работает артист, Михаил Ширвиндт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По его словам, состояние здоровья Добронравова не вызывает особых опасений.
"По здоровью Федора Добронравова никакой паники нет. У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого характера. Это произошло в Сергиевом Посаде, но он уже приехал в Москву, где несколько дней ляжет в клинике для обследования", – отметил Ширвиндт.
Читайте также: Крушение самолета в Иране: названа предварительная причина
Кроме того, художественный руководитель театра добавил, что ближайшое представление с участием Добронравова "Где мы?!", которое было запланировано на 21 марта, будет заменено на другое.
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