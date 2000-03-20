Раздел: Культура
Американцы снимут художественный мини-сериал о Чернобыле
Главные роли сыграют Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон.
Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон сыграют главные роли в мини-сериале «Чернобыль», который повествует о катастрофе на ЧАЭС в 1986 году. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
«Чернобыль» - это 5-ти серийный мини-сериал, который снимет HBO и Sky.
Одну из главных ролей в сериале исполнит британский актер Джаред Харрис («Шерлок Холмс: Игра теней», «Загадочная история Бенджамина Баттона»). В фильме он сыграет советского ученого Валерия Легасова, который по сюжету должен вести расследование катастрофы.
Скарсгард сыграет Бориса Щербину – заместителя председателя Совета Министров СССР, который был главой комиссии по вопросам Чернобыля сразу после аварии.
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Уотсон же сыграет советскую ученую, которая должна будет назвать причины катастрофы на электростанции.
Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон сыграют главные роли в мини-сериале «Чернобыль», который повествует о катастрофе на ЧАЭС в 1986 году. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
«Чернобыль» - это 5-ти серийный мини-сериал, который снимет HBO и Sky.
Одну из главных ролей в сериале исполнит британский актер Джаред Харрис («Шерлок Холмс: Игра теней», «Загадочная история Бенджамина Баттона»). В фильме он сыграет советского ученого Валерия Легасова, который по сюжету должен вести расследование катастрофы.
Скарсгард сыграет Бориса Щербину – заместителя председателя Совета Министров СССР, который был главой комиссии по вопросам Чернобыля сразу после аварии.
Читайте также: В новом клипе Тейлор Свифт разглядели плагиат на рекламу
Уотсон же сыграет советскую ученую, которая должна будет назвать причины катастрофы на электростанции.
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