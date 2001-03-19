Раздел: Культура
Зианджа сделала откровенное признание о личной жизни
Девушка рассказала о своём отношении к детям.
Зианджа, участница шоу "Голос країни 8" поговорила с ведущим Артемом Гагарином в рамках рубрики BACKSTAGE вокального проекта. В интервью Зианджа призналась, как относится к детям и что думает по поводу создания семьи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Tochka.net.
На вопрос ведущего о том, не хотелось ли Зиандже не уходить из шоу-бизнеса на такой длительный срок в десять лет, без раздумий артистка ответила так:
"Я была таким маленьким ребенком, мне нужно было повзрослеть. Я набралась опыта, освоила новые профессии. Теперь я человек с высшим экономическим образованием."
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Зианджа призналась, что хочет детей. Уточнила, что пока не готова к такой ответственности: "Детей планирую, но позже. Сейчас я не готова к такой ответственности, но хотелось бы семью! Всем девушкам этого хочется!"
Зианджа, участница шоу "Голос країни 8" поговорила с ведущим Артемом Гагарином в рамках рубрики BACKSTAGE вокального проекта. В интервью Зианджа призналась, как относится к детям и что думает по поводу создания семьи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Tochka.net.
На вопрос ведущего о том, не хотелось ли Зиандже не уходить из шоу-бизнеса на такой длительный срок в десять лет, без раздумий артистка ответила так:
"Я была таким маленьким ребенком, мне нужно было повзрослеть. Я набралась опыта, освоила новые профессии. Теперь я человек с высшим экономическим образованием."
Читайте также: Американцы снимут художественный мини-сериал о Чернобыле
Зианджа призналась, что хочет детей. Уточнила, что пока не готова к такой ответственности: "Детей планирую, но позже. Сейчас я не готова к такой ответственности, но хотелось бы семью! Всем девушкам этого хочется!"
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