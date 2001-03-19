» » Зианджа сделала откровенное признание о личной жизни
Раздел: Культура  
0

Зианджа сделала откровенное признание о личной жизни

Зианджа сделала откровенное признание о личной жизни Девушка рассказала о своём отношении к детям.

Зианджа, участница шоу "Голос країни 8" поговорила с ведущим Артемом Гагарином в рамках рубрики BACKSTAGE вокального проекта. В интервью Зианджа призналась, как относится к детям и что думает по поводу создания семьи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Tochka.net.

На вопрос ведущего о том, не хотелось ли Зиандже не уходить из шоу-бизнеса на такой длительный срок в десять лет, без раздумий артистка ответила так:

"Я была таким маленьким ребенком, мне нужно было повзрослеть. Я набралась опыта, освоила новые профессии. Теперь я человек с высшим экономическим образованием."

Читайте также: Американцы снимут художественный мини-сериал о Чернобыле

Зианджа призналась, что хочет детей. Уточнила, что пока не готова к такой ответственности: "Детей планирую, но позже. Сейчас я не готова к такой ответственности, но хотелось бы семью! Всем девушкам этого хочется!"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Зианджа, дети

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
     194
     0

Похожие новости по теме

"Голос країни": Борис Апрель ответил Тине Кароль

Вчера, 28 января в эфире одного из украинских телеканалов состоялась премьера нового восьмого сезона вокального проекта "Голос країни".

Эвелина Бледанс сделала откровенное признание Эвелина Бледанс сделала откровенное признание

Эвелина Бледанс рассказала о непростом периоде в своей профессии

Наталья Могилевская рассказала, чему научилась у детей Наталья Могилевская рассказала, чему научилась у детей

Известная украинская певица призналась, чему она научилась у детей и как ей работается с маленькими участниками талант-шоу.

Наталья Могилевская готова усыновить много детей Наталья Могилевская готова усыновить много детей

Известная украинская артистка рассказала о том, какой видит свою будущую семью.

Злата Огневич готова к серьезным отношениям и детям Злата Огневич готова к серьезным отношениям и детям

Злата Огневич рассказала, чего ждет от новых отношений.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх