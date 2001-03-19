Раздел: Культура
Виктория Бекхэм сразилась с африканскими боксершами
Дизайнер приняла участие в интересной благотворительной акции.
Виктория Бекхэм отправилась в Кению в рамках ежегодной благотворительной акции Sports Relief, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Как оказалось, Виктория Бекхэм не только талантливый дизайнер, заботливая мама и любящая жена, но и женщиная, для которой благотворительность - не просто слово.
На днях супруга Дэвида Бекхэма отправилась в Кению, чтобы поддержать ежегодную благотворительную акцию Sports Relief, направленную на развитие девочек и женщин в Найроби. Там Вики посетила посетила общественную организацию Boxgirls, и даже побоксировала с местными девушками.
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"В Кении я общаюсь с девочками, мы обсуждаем бокс и те возможности, что он им дает. Они рассказывают, как спорт влияет на их выносливость, их развитие и мышление, и о том, как их жизнь изменилась с момента запуска этого благотворительного проекта. У девочек большие мечты! Я сижу рядом с будущими юристами, врачами, инженерами, художниками, хирургами!", - написала в своем Instagram Бекхэм.
Виктория Бекхэм отправилась в Кению в рамках ежегодной благотворительной акции Sports Relief, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Как оказалось, Виктория Бекхэм не только талантливый дизайнер, заботливая мама и любящая жена, но и женщиная, для которой благотворительность - не просто слово.
На днях супруга Дэвида Бекхэма отправилась в Кению, чтобы поддержать ежегодную благотворительную акцию Sports Relief, направленную на развитие девочек и женщин в Найроби. Там Вики посетила посетила общественную организацию Boxgirls, и даже побоксировала с местными девушками.
Читайте также: Кейт Мосс призналась, как ей удается не полнеть
"В Кении я общаюсь с девочками, мы обсуждаем бокс и те возможности, что он им дает. Они рассказывают, как спорт влияет на их выносливость, их развитие и мышление, и о том, как их жизнь изменилась с момента запуска этого благотворительного проекта. У девочек большие мечты! Я сижу рядом с будущими юристами, врачами, инженерами, художниками, хирургами!", - написала в своем Instagram Бекхэм.
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