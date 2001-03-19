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Раздел: Культура  
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Вова Остапчук показал первое фото с новорожденным сыном

Вова Остапчук показал первое фото с новорожденным сыномСтало известно, как Владимир и его жена назвали сына.

На своей страничке в Инстаграме украинский телеведущий показал первое фото с новорожденным сыном, сделанное через пару часов после его рождения.

Подписал Владимир фото из роддома так: "Now we got the whole package. Welcome to this world, Evan Alexander!".

Сразу после этого сообщения на официальной инстаграм-страничке "Светской жизни" появилось сообщение: "У Торонто народився Еван Олександр Остапчук! Вітаємо родину «інспектора» з поповненням! Чекаємо в Києві на інтерв’ю!".

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Поклонники Вовы Остапчука один за другим поздравляют его с рождением сына и активно лайкают первое фото с малышом и счастливыми родителями.

Вова Остапчук показал первое фото с новорожденным сыном
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 Теги: Вова Остапчук, сын

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Сегодня, 10:37 » Автор: Валерия Янобекова
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