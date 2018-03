Вова Остапчук показал первое фото с новорожденным сыном

На своей страничке в Инстаграме украинский телеведущий показал первое фото с новорожденным сыном, сделанное через пару часов после его рождения.Подписал Владимир фото из роддома так: "Now we got the whole package. Welcome to this world, Evan Alexander!".Сразу после этого сообщения на официальной инстаграм-страничке "Светской жизни" появилось сообщение: "У Торонто народився Еван Олександр Остапчук! Вітаємо родину «інспектора» з поповненням! Чекаємо в Києві на інтерв’ю!".Поклонники Вовы Остапчука один за другим поздравляют его с рождением сына и активно лайкают первое фото с малышом и счастливыми родителями.