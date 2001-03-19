Раздел: Культура
Бейонсе "засветила" пышные формы в полупрозрачном платье
36-летняя певица выставила напоказ аппетитные формы.
Накануне вечером в Лос-Анджелесе состоялся аукцион "Wearable Art Gala", на который были приглашены Бейонсе, ее муж Джей Зи и дочь Блю Айви.
Для выхода в свет Бейонсе выбрала неординарное и бросающееся в глаза платье с огромной юбкой. В общем, образ певицы напоминал "русалочку".
Новые фото многодетной мамочки-артистки появились уже и в Инстаграме на ее официальной страничке, где фанаты один за другим их лайкают.
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Под полупрозрачной тканью платья и золотыми украшениями все равно заметно, что нижнее белье отсутствует на теле Бейонсе, что очень понравилось ее поклонникам и они искупали ее в комплиментах.
Накануне вечером в Лос-Анджелесе состоялся аукцион "Wearable Art Gala", на который были приглашены Бейонсе, ее муж Джей Зи и дочь Блю Айви.
Для выхода в свет Бейонсе выбрала неординарное и бросающееся в глаза платье с огромной юбкой. В общем, образ певицы напоминал "русалочку".
Новые фото многодетной мамочки-артистки появились уже и в Инстаграме на ее официальной страничке, где фанаты один за другим их лайкают.
Читайте также: Украинская певица опубликовали фото с медового месяца
Под полупрозрачной тканью платья и золотыми украшениями все равно заметно, что нижнее белье отсутствует на теле Бейонсе, что очень понравилось ее поклонникам и они искупали ее в комплиментах.
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