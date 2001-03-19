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Раздел: Культура  
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Бейонсе "засветила" пышные формы в полупрозрачном платье

Бейонсе "засветила" пышные формы в полупрозрачном платье36-летняя певица выставила напоказ аппетитные формы.

Накануне вечером в Лос-Анджелесе состоялся аукцион "Wearable Art Gala", на который были приглашены Бейонсе, ее муж Джей Зи и дочь Блю Айви.

Для выхода в свет Бейонсе выбрала неординарное и бросающееся в глаза платье с огромной юбкой. В общем, образ певицы напоминал "русалочку".

Новые фото многодетной мамочки-артистки появились уже и в Инстаграме на ее официальной страничке, где фанаты один за другим их лайкают.

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Под полупрозрачной тканью платья и золотыми украшениями все равно заметно, что нижнее белье отсутствует на теле Бейонсе, что очень понравилось ее поклонникам и они искупали ее в комплиментах.

Бейонсе "засветила" пышные формы в полупрозрачном платье

Бейонсе "засветила" пышные формы в полупрозрачном платье

Бейонсе "засветила" пышные формы в полупрозрачном платье
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 Теги: Бейонсе, фигура

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Сегодня, 13:31 » Автор: Валерия Янобекова
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