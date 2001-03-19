Бейонсе "засветила" пышные формы в полупрозрачном платье

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Накануне вечером в Лос-Анджелесе состоялся аукцион "Wearable Art Gala", на который были приглашены Бейонсе, ее муж Джей Зи и дочь Блю Айви.Для выхода в свет Бейонсе выбрала неординарное и бросающееся в глаза платье с огромной юбкой. В общем, образ певицы напоминал "русалочку".Новые фото многодетной мамочки-артистки появились уже и в Инстаграме на ее официальной страничке, где фанаты один за другим их лайкают.Под полупрозрачной тканью платья и золотыми украшениями все равно заметно, что нижнее белье отсутствует на теле Бейонсе, что очень понравилось ее поклонникам и они искупали ее в комплиментах.