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Раздел: Культура  
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Виталий Козловский порадовал фанаток свежим фото

Виталий Козловский порадовал фанаток свежим фотоПевец наконец-то показал, как умеет улыбаться.

Виталий Козловский, чье сердце свободно, осчастливил поклонниц, выложив в Инстаграм свежую фотку, на которой он мило улыбается.

Подписал Виталий новое фото такими словами: "​​Привет всем, кто читает мои посты! И особо пламенный #Hello тем, кто оставляет не глупые комментарии, свои честно изложенные мысли или впечатления... Люблю на досуге Вас почитать)) Есть замечательная пословица: «Каждый хочет иметь настоящего друга, но не каждый хочет им быть». Сейчас всё чаще мы хотим «иметь». «Хочу ребёнка» — вместо «хочу быть матерью/отцом», «хочу иметь мужа/жену» — вместо «хочу быть женой/мужем» и т. п. За этими тонкостями языка стоит отношение человека к жизни, его девиз: или — я для кого-то, или — кто-то для меня... В своём желании иметь мы ломаем жизни, разбиваем сердца — и страдаем от одиночества... «Человеку обладающему» всегда будет мало того, что есть. Мало денег, мало власти, мало одной жены, мало друзей, мало веселья, мало самого себя. Потребитель, не имея собственной сути, состоит из того, чем он обладает. #ЭрихФромм Согласны с высказыванием? Что думаете?!?".

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Подписчицы стали строчить комментарии, отвечая певцу на поставленный им вопрос, а также не упустили шанса захвалить Виталия за отличный внешний вид.

Виталий Козловский порадовал фанаток свежим фото
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 Теги: Виталий Козловский, комплименты

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Сегодня, 14:04 » Автор: Валерия Янобекова
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