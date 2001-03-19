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Раздел: Культура  
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Ким Кардашян показала фигуру в белом купальнике

Ким Кардашян показала фигуру в белом купальникеЗвезда американского реалити-шоу сфотографировалась на пляже.

Более двух миллионов лайков собрало свежее фото Ким Кардашян, на котором она запечатлена в белом сдельном купальнике.

Судя по всему, американская знаменитость приняла участие в новом фотосете для журнала "ELLE".

Ким, как всегда, выгодно подчеркнула самые аппетитные части своего тела, надев белый, слегка просвещающийся, купальник и приняв соответствующую позу, лежа на песке.

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Фанаты Ким Кардашян пришли в восторг от увиденного, собственно, об этом свидетельствует количество лайков и комплиментов, написанных в комментариях под фото.

Ким Кардашян показала фигуру в белом купальнике
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 Теги: Ким Кардашян, фигура

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Сегодня, 15:35 » Автор: Валерия Янобекова
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