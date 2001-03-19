Ким Кардашян показала фигуру в белом купальнике

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Более двух миллионов лайков собрало свежее фото Ким Кардашян, на котором она запечатлена в белом сдельном купальнике.Судя по всему, американская знаменитость приняла участие в новом фотосете для журнала "ELLE".Ким, как всегда, выгодно подчеркнула самые аппетитные части своего тела, надев белый, слегка просвещающийся, купальник и приняв соответствующую позу, лежа на песке.Фанаты Ким Кардашян пришли в восторг от увиденного, собственно, об этом свидетельствует количество лайков и комплиментов, написанных в комментариях под фото.