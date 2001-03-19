Жанна Бадоева обрадовала поклонников посвежевшим лицом

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Жанна Бадоева - одна из немногих публичных личностей, кто регулярно заполняет свой инстагам-аккаунт свежим контентом. А еще больше нравится публике тот факт, что она общается со своими фолловерами, задает настрой каждому новому чату.На этот раз Жанна показала, как отлично выглядит и это при том, что она запечатлена на снимке практически без макияжа.Подписала телеведущая свежее фото так: "Всем доброе утро!)) я проснулась,одеваюсь и в бар - пить кофе )))Но перед этим хочу спросить - верите ли вы в сны?)) мне очень редко снятся сны, а когда просыпаюсь, как правило ничего не помню, но иногда такоооое приснится........!!!! Вы часто ли заглядываете в сонник?)) и что? прям интересно стало)))".Помимо ответов на вопрос Жанны, ее поклонники не забыли оставить много приятных комплиментов в ленте комментариев.Стиль, орфография и пунктуация Жанны Бадоевой сохранены.