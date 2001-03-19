Раздел: Культура
Беременность не помеха: украинский хореограф показала снимок своей тренировки
Шоптенко замужем за совладельцем библиотеки Botan.
Беременная первенцем хореограф Алена Шоптенко обнародовала снимок, на котором запечатлена в черном свитшоте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая вскоре впервые станет мамой, показала в Instagram снимок своей хореографической тренировки.
"Есть фитнес с утяжелителями, а у меня сейчас такие танцы", – написала она.
Шоптенко замужем за совладельцем библиотеки Botan Алексеем Ивановым. Свадьба состоялась 15 октября. Шоптенко рассказывала, что они с Ивановым расписались и отправились есть бургеры.
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Ранее Шоптенко объявила о расставании со своим предыдущим мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром. Для Шоптенко это был первый брак, Дикусар ранее был женат на певице Ирине Билык.
Беременная первенцем хореограф Алена Шоптенко обнародовала снимок, на котором запечатлена в черном свитшоте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая вскоре впервые станет мамой, показала в Instagram снимок своей хореографической тренировки.
"Есть фитнес с утяжелителями, а у меня сейчас такие танцы", – написала она.
Шоптенко замужем за совладельцем библиотеки Botan Алексеем Ивановым. Свадьба состоялась 15 октября. Шоптенко рассказывала, что они с Ивановым расписались и отправились есть бургеры.
Читайте также: Беременность не помеха: Ольга Фреймут не может отказаться от высоких каблуков
Ранее Шоптенко объявила о расставании со своим предыдущим мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром. Для Шоптенко это был первый брак, Дикусар ранее был женат на певице Ирине Билык.
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