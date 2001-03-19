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Раздел: Культура  
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Беременность не помеха: украинский хореограф показала снимок своей тренировки

Беременность не помеха: украинский хореограф показала снимок своей тренировки Шоптенко замужем за совладельцем библиотеки Botan.

Беременная первенцем хореограф Алена Шоптенко обнародовала снимок, на котором запечатлена в черном свитшоте.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая вскоре впервые станет мамой, показала в Instagram снимок своей хореографической тренировки.

"Есть фитнес с утяжелителями, а у меня сейчас такие танцы", – написала она.

Шоптенко замужем за совладельцем библиотеки Botan Алексеем Ивановым. Свадьба состоялась 15 октября. Шоптенко рассказывала, что они с Ивановым расписались и отправились есть бургеры.

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Ранее Шоптенко объявила о расставании со своим предыдущим мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром. Для Шоптенко это был первый брак, Дикусар ранее был женат на певице Ирине Билык.

Беременность не помеха: украинский хореограф показала снимок своей тренировки
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 Теги: Шоптенко, Беременность, хореограф

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Сегодня, 18:27 » Автор: Едгар Букмирза
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