» » Американские телеканалы снимут сериал о Чернобыльской катастрофе
Раздел: Культура  
0

Американские телеканалы снимут сериал о Чернобыльской катастрофе

Американские телеканалы снимут сериал о Чернобыльской катастрофеСъемки начнутся этой осенью в Литве.

Голливудские актеры Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон снимутся в сериале «Чернобыль» - рассказы о трагедии на атомной станции в 1986 году. Над съемками работают телеканалы HBO и Sky.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mind.ua.

Скарсгард сыграет Бориса Щербину, руководителя Бюро по вопросам топливно-энергетического комплекса Советского Союза и руководителя правительственной комиссии по расследованию катастрофы.

Эмили Уотсон исполнит роль Ульяны Хомюк, советского ядерного физика, пытается докопаться до истины, что стало причиной катастрофы.

Читайте также: В Одессе снимут сериал с актером, разыскиваемым СБУ


Скарсгард и Уотсон уже работали вместе, когда снимались в фильме «Рассекая волны» в 1996 году.

Также в фильме сыграет британский актер Джаред Харрис ( «Шерлок Холмс: Игра теней», «Загадочная история Бенджамина Баттона», сериал «Корона»). Он превратится в советского ученого Валерия Легасова, который участвовал в расследовании аварии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сериал, Чернобыль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:29 » Автор: Едгар Букмирза
     101
     0

Похожие новости по теме

Американцы снимут художественный мини-сериал о Чернобыле Американцы снимут художественный мини-сериал о Чернобыле

Главные роли сыграют Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон.

Умер популярный актер советского кино Умер популярный актер советского кино

Актер снялся в культовых советских фильмах.

В России снимут римейк «Доктора Хауса» В России снимут римейк «Доктора Хауса»

Главную роль сыграет актер Алексей Серебряков.

В Эммы Уотсон появился новый бойфренд В Эммы Уотсон появился новый бойфренд

Актриса получила роль в новом фильме.

Риз Универсун сыграет роль феи Динь-Динь в фильме «Пэн: Путешествие в Нетландию» Риз Универсун сыграет роль феи Динь-Динь в фильме «Пэн: Путешествие в Нетландию»

Актриса получила одну из главных ролей в фильме «Пэн: Путешествие в Нетландию», премьера которого ожидается осенью.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх