Раздел: Культура
Американские телеканалы снимут сериал о Чернобыльской катастрофе
Съемки начнутся этой осенью в Литве.
Голливудские актеры Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон снимутся в сериале «Чернобыль» - рассказы о трагедии на атомной станции в 1986 году. Над съемками работают телеканалы HBO и Sky.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mind.ua.
Скарсгард сыграет Бориса Щербину, руководителя Бюро по вопросам топливно-энергетического комплекса Советского Союза и руководителя правительственной комиссии по расследованию катастрофы.
Эмили Уотсон исполнит роль Ульяны Хомюк, советского ядерного физика, пытается докопаться до истины, что стало причиной катастрофы.
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Скарсгард и Уотсон уже работали вместе, когда снимались в фильме «Рассекая волны» в 1996 году.
Также в фильме сыграет британский актер Джаред Харрис ( «Шерлок Холмс: Игра теней», «Загадочная история Бенджамина Баттона», сериал «Корона»). Он превратится в советского ученого Валерия Легасова, который участвовал в расследовании аварии.
Голливудские актеры Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон снимутся в сериале «Чернобыль» - рассказы о трагедии на атомной станции в 1986 году. Над съемками работают телеканалы HBO и Sky.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mind.ua.
Скарсгард сыграет Бориса Щербину, руководителя Бюро по вопросам топливно-энергетического комплекса Советского Союза и руководителя правительственной комиссии по расследованию катастрофы.
Эмили Уотсон исполнит роль Ульяны Хомюк, советского ядерного физика, пытается докопаться до истины, что стало причиной катастрофы.
Читайте также: В Одессе снимут сериал с актером, разыскиваемым СБУ
Скарсгард и Уотсон уже работали вместе, когда снимались в фильме «Рассекая волны» в 1996 году.
Также в фильме сыграет британский актер Джаред Харрис ( «Шерлок Холмс: Игра теней», «Загадочная история Бенджамина Баттона», сериал «Корона»). Он превратится в советского ученого Валерия Легасова, который участвовал в расследовании аварии.
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