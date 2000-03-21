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Раздел: Культура  
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Украинская заробитчанка стала звездой талант-шоу в Португалии

Украинская заробитчанка стала звездой талант-шоу в ПортугалииСудьи отдали Майе Рудь три голоса.

Украинка Майя Рудь, которая на протяжении 15 лет проживает и работает в Португалии, поразила выступлением на талант-шоу в Португалии. Судьи Got Talent Portugal 2018 были поражены вокальными данными женщины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале телевизионного проекта.

По словам женщины, она уже долгое время живет за границей и сама воспитывает двух дочерей. 45-летняя украинка решила рассказать на телевидении свою историю и показать свое увлечение – пение.

Для популярного конкурса Майя Рудь подготовила классическую песню "Адажио соль минор", продемонстрировав свои вокальные данные. Португальские судьи были поражены пением украинки.

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"В вашем пении чрезвычайная искренность", – отметил музыкальный критик Мануэль Моура дус Сантос после выступления украинки.

Поэтому украинка прошла отбор в проект Got Talent Portugal и будет в дальнейшем бороться за победу в талант-шоу.


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Вчера, 23:19 » Автор: Едгар Букмирза
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