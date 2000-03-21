Раздел: Культура
Украинская заробитчанка стала звездой талант-шоу в Португалии
Судьи отдали Майе Рудь три голоса.
Украинка Майя Рудь, которая на протяжении 15 лет проживает и работает в Португалии, поразила выступлением на талант-шоу в Португалии. Судьи Got Talent Portugal 2018 были поражены вокальными данными женщины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале телевизионного проекта.
По словам женщины, она уже долгое время живет за границей и сама воспитывает двух дочерей. 45-летняя украинка решила рассказать на телевидении свою историю и показать свое увлечение – пение.
Для популярного конкурса Майя Рудь подготовила классическую песню "Адажио соль минор", продемонстрировав свои вокальные данные. Португальские судьи были поражены пением украинки.
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"В вашем пении чрезвычайная искренность", – отметил музыкальный критик Мануэль Моура дус Сантос после выступления украинки.
Поэтому украинка прошла отбор в проект Got Talent Portugal и будет в дальнейшем бороться за победу в талант-шоу.
Украинка Майя Рудь, которая на протяжении 15 лет проживает и работает в Португалии, поразила выступлением на талант-шоу в Португалии. Судьи Got Talent Portugal 2018 были поражены вокальными данными женщины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале телевизионного проекта.
По словам женщины, она уже долгое время живет за границей и сама воспитывает двух дочерей. 45-летняя украинка решила рассказать на телевидении свою историю и показать свое увлечение – пение.
Для популярного конкурса Майя Рудь подготовила классическую песню "Адажио соль минор", продемонстрировав свои вокальные данные. Португальские судьи были поражены пением украинки.
Читайте также: Украинская заробитчанка лишилась руки в Польше. Видео
"В вашем пении чрезвычайная искренность", – отметил музыкальный критик Мануэль Моура дус Сантос после выступления украинки.
Поэтому украинка прошла отбор в проект Got Talent Portugal и будет в дальнейшем бороться за победу в талант-шоу.
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