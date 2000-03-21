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Раздел: Культура  
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Бритни Спирс снялась в рекламе популярного бренда

Бритни Спирс снялась в рекламе популярного бренда Певица представила известную торговую марку одежды.

Звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс стала лицом Kenzo. Снял артистку в красочных нарядах французского бренда фотограф Питер Линдберг, в объективе которого она примеряла комплекты с легендарным тигровым принтом, знаменитые свитшоты и обширную джинсовую линейку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Vogue.

Называется коллекция #CollectionMemento2 и является трибьютом коллекции Кензо Такады 1986-го года. Именно тогда он запустил линейку Kenzo Jeans.

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Кстати, для певицы, которая стала настоящим символом своей эпохи, сотрудничество с Kenzo - дебют в модной индустрии. "Эта коллекция очень молодежная и я до конца не была уверена в себе, - делится впечатлениями 36-летняя Спирс. - Но съемки проходили в дружественной обстановке. Мы постоянно смеялись и все прошло легко. Я привыкла работать в студии, в ограниченном пространстве, а здесь мы снимали на улице, что также подарило мне большее ощущение свободы".

Бритни Спирс снялась в рекламе популярного бренда
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 Теги: Бритни Спирс, Kenzo

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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