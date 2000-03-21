Раздел: Культура
Бритни Спирс снялась в рекламе популярного бренда
Певица представила известную торговую марку одежды.
Звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс стала лицом Kenzo. Снял артистку в красочных нарядах французского бренда фотограф Питер Линдберг, в объективе которого она примеряла комплекты с легендарным тигровым принтом, знаменитые свитшоты и обширную джинсовую линейку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Vogue.
Называется коллекция #CollectionMemento2 и является трибьютом коллекции Кензо Такады 1986-го года. Именно тогда он запустил линейку Kenzo Jeans.
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Кстати, для певицы, которая стала настоящим символом своей эпохи, сотрудничество с Kenzo - дебют в модной индустрии. "Эта коллекция очень молодежная и я до конца не была уверена в себе, - делится впечатлениями 36-летняя Спирс. - Но съемки проходили в дружественной обстановке. Мы постоянно смеялись и все прошло легко. Я привыкла работать в студии, в ограниченном пространстве, а здесь мы снимали на улице, что также подарило мне большее ощущение свободы".
Звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс стала лицом Kenzo. Снял артистку в красочных нарядах французского бренда фотограф Питер Линдберг, в объективе которого она примеряла комплекты с легендарным тигровым принтом, знаменитые свитшоты и обширную джинсовую линейку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Vogue.
Называется коллекция #CollectionMemento2 и является трибьютом коллекции Кензо Такады 1986-го года. Именно тогда он запустил линейку Kenzo Jeans.
Читайте также: Майли Сайрус назвала необычное место для проведения будущей свадьбы
Кстати, для певицы, которая стала настоящим символом своей эпохи, сотрудничество с Kenzo - дебют в модной индустрии. "Эта коллекция очень молодежная и я до конца не была уверена в себе, - делится впечатлениями 36-летняя Спирс. - Но съемки проходили в дружественной обстановке. Мы постоянно смеялись и все прошло легко. Я привыкла работать в студии, в ограниченном пространстве, а здесь мы снимали на улице, что также подарило мне большее ощущение свободы".
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