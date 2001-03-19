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Раздел: Культура  
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Дэвид Бекхэм показал, как развлекаются его дети

Дэвид Бекхэм показал, как развлекаются его дети Известный футболист отвёз детей кататься на санках.

Судя по фотографиям, Харпер и Круз остались в восторге от времяпровождения с отцом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Весна все никак не приходит, однако, многие по-прежнему находят радость в зиме. Так, Дэвид Бекхэм, который проводит все свободное время с детьми, решил порадовать их новым занятием и отправился с дочерью и сыном кататься с горки.

В личном микроблоге знаменитого футболиста появилось несколько фото и даже видео, на которых запечатлены самые младшие дети звездной четы - Круз и Харпер. Судя по снимкам, детям пришлись по душе зимние забавы, придуманные отцом.

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Что ж, Дэвид Бекхэм, судя по всему, не собирается расставаться с титулом самого лучшего звездного папы.

Дэвид Бекхэм показал, как развлекаются его дети
Дэвид Бекхэм показал, как развлекаются его дети
Дэвид Бекхэм показал, как развлекаются его дети
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 Теги: Дэвид Бекхэм, дети

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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