Раздел: Культура
Дэвид Бекхэм показал, как развлекаются его дети
Известный футболист отвёз детей кататься на санках.
Судя по фотографиям, Харпер и Круз остались в восторге от времяпровождения с отцом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Весна все никак не приходит, однако, многие по-прежнему находят радость в зиме. Так, Дэвид Бекхэм, который проводит все свободное время с детьми, решил порадовать их новым занятием и отправился с дочерью и сыном кататься с горки.
В личном микроблоге знаменитого футболиста появилось несколько фото и даже видео, на которых запечатлены самые младшие дети звездной четы - Круз и Харпер. Судя по снимкам, детям пришлись по душе зимние забавы, придуманные отцом.
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Что ж, Дэвид Бекхэм, судя по всему, не собирается расставаться с титулом самого лучшего звездного папы.
Судя по фотографиям, Харпер и Круз остались в восторге от времяпровождения с отцом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Весна все никак не приходит, однако, многие по-прежнему находят радость в зиме. Так, Дэвид Бекхэм, который проводит все свободное время с детьми, решил порадовать их новым занятием и отправился с дочерью и сыном кататься с горки.
В личном микроблоге знаменитого футболиста появилось несколько фото и даже видео, на которых запечатлены самые младшие дети звездной четы - Круз и Харпер. Судя по снимкам, детям пришлись по душе зимние забавы, придуманные отцом.
Читайте также: Бритни Спирс снялась в рекламе популярного бренда
Что ж, Дэвид Бекхэм, судя по всему, не собирается расставаться с титулом самого лучшего звездного папы.
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