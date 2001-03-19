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Раздел: Культура  
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Новый имидж Насти Каменских разочаровал многих поклонников

Новый имидж Насти Каменских разочаровал многих поклонников В социальных сетях появились негативные комментарии.

Настя Каменских кардинально сменила имидж, но не всем поклонникам это понравилось, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Визитной карточкой Насти Каменских всегда были шикарные, длинные, волнистые волосы. Но на днях певица решила кардинально сменить имидж. Она подстриглась, сделала каре и выпрямила волосы.

Но обновленная прическа понравилась далеко не всем поклонникам звезды. В соцсетях подписчики выражают свое мнение относительно обновленного образа Насти.

«Как-то не очень», «С кудрями было лучше», «Ужас», «Стала как все», - пишут фолловеры Каменских. Некоторые выражают надежду, что Настя не попрощалась со своими роскошными волосами, а лишь надела парик: «Классный паричок»; «Длина конечно модная, но я очень надеюсь, что это парик».

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Вполне возможно, поклонники и правы. Потому что в хештегах к фото с новым имиджем Настя пишет «Дай мне». Скорее всего, речь идет о новом клипе, а прическа сделана именно для него.

Новый имидж Насти Каменских разочаровал многих поклонников
Новый имидж Насти Каменских разочаровал многих поклонников
Новый имидж Насти Каменских разочаровал многих поклонников
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 Теги: Настя Каменских, имидж

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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