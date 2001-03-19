Новый имидж Насти Каменских разочаровал многих поклонников

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26-летняя известная украинская певица Настя Каменских продолжает экспериментировать со своей внешностью, теперь певица стала блондинкой. Не успели поклонники привыкнуть к рыжему цвету волос Насти, как певица преподнесла им новый сюрприз. На своей персональной страничке в социальной сети Instagram Каменских опубликовала