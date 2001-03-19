Ани Лорак встретилась с лучшей подругой

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ани Лорак поделилась на своей страничке в Инстаграме снимком, на котором она запечатлена с лучшей подругой Лилией Подкопаевой.Подписала Ани этот редкий кадр так: "Нашей дружбе более 20 лет. Моя любимая подруга Лилия Подкопаева. Как же я рада видеть тебя!".Обеих красавиц искупали в комплиментах подписчики Каролины: "Молодцы девчонки!!!", "Милашки! Подружки и кумаси!))) И Каролина и Лиля-две самые что ни на есть чемпионки и гордость нашей страны!)))", "Девочки, Вы красоточки! Счастья вам!", "красуні!!! українські дівчата найкращі!" и еще сотни подобных комментариев оставили под фото неравнодушные пользователи соцсети.За четыре часа после публикации совместного фото Лорак и Подкопаевой более 53 тысяч инстаграм-пользователей оценили его с помощью лайков.