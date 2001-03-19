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Раздел: Культура  
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Ани Лорак встретилась с лучшей подругой

Ани Лорак встретилась с лучшей подругойПевица показала свежее фото с Лилией Подкопаевой.

Ани Лорак поделилась на своей страничке в Инстаграме снимком, на котором она запечатлена с лучшей подругой Лилией Подкопаевой.

Подписала Ани этот редкий кадр так: "Нашей дружбе более 20 лет. Моя любимая подруга Лилия Подкопаева. Как же я рада видеть тебя!".

Обеих красавиц искупали в комплиментах подписчики Каролины: "Молодцы девчонки!!!", "Милашки! Подружки и кумаси!))) И Каролина и Лиля-две самые что ни на есть чемпионки и гордость нашей страны!)))", "Девочки, Вы красоточки! Счастья вам!", "красуні!!! українські дівчата найкращі!" и еще сотни подобных комментариев оставили под фото неравнодушные пользователи соцсети.

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За четыре часа после публикации совместного фото Лорак и Подкопаевой более 53 тысяч инстаграм-пользователей оценили его с помощью лайков.

Ани Лорак встретилась с лучшей подругой
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 Теги: Ани Лорак, Подкопаева

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Сегодня, 09:51 » Автор: Валерия Янобекова
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