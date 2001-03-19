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Раздел: Культура  
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Татьяна Котова заставила покраснеть своих подписчиков в Instagram

Татьяна Котова заставила покраснеть своих подписчиков в InstagramПевица восхитила фигурой и пикантными кадрами публику в соцсети.

Экс-солистка ВИА-Гры неоднократно демонстрировала безупречную фигуру и аппетитные формы. На этот раз она превзошла ожидания многих, выложив в Инстаграм фото, на которых в центре внимания оказались ее грудь и "пятая точка".

Комплименты в адрес Татьяны буквально захлестнули ленту комментариев: "Ох и хороша!", "Великолепная кожа и фигурка отпад!", "Татьяна, Вы божественно красивы!!!)", "Не могу налюбоваться Вами....".

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Более тридцати тысяч инстаграм-пользователей не смогли пройти мимо откровенных снимков певицы и поставили ей лайки.

Татьяна Котова заставила покраснеть своих подписчиков в Instagram

Татьяна Котова заставила покраснеть своих подписчиков в Instagram
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 Теги: Татьяна Котова, фигура

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Сегодня, 11:14 » Автор: Валерия Янобекова
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