Дочь Пугачевой и Галкина удивила красотой

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В Инстаграме Максим Галкин поделился новой фотографией своей дочери и подписал ее так: "Лиза вчера дебютировала на подиуме на показе замечательной детской коллекции Галины Юдашкиной.".На этом фото маленькая и очень симпатичная Лиза запечатлена в свадебном платье с фатой и букетом, как полагается быть невесте. От комплиментов дочери Максима и Аллы не отбиться, ее в них просто искупали и, судя по всему, это только начало.Буквально за час после публикации этого кадра в соцсети более двухсот пользователей поставили лайки, а это самый что ни на есть фурор.