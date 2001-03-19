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Раздел: Культура  
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Дочь Пугачевой и Галкина удивила красотой

Дочь Пугачевой и Галкина удивила красотойЛизе Галкиной безумно идет наряд невесты.

В Инстаграме Максим Галкин поделился новой фотографией своей дочери и подписал ее так: "Лиза вчера дебютировала на подиуме на показе замечательной детской коллекции Галины Юдашкиной.".

На этом фото маленькая и очень симпатичная Лиза запечатлена в свадебном платье с фатой и букетом, как полагается быть невесте. От комплиментов дочери Максима и Аллы не отбиться, ее в них просто искупали и, судя по всему, это только начало.

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Буквально за час после публикации этого кадра в соцсети более двухсот пользователей поставили лайки, а это самый что ни на есть фурор.

Дочь Пугачевой и Галкина удивила красотой
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 Теги: Пугачева, Галкин, дочь

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Сегодня, 12:42 » Автор: Валерия Янобекова
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