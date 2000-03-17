Раздел: Культура
Голливудская актриса похвасталась снимками без макияжа
Многие знаменитости стесняются показывать свое лицо.
Американская актриса и модель Милла Йовович, которая имеет украинское происхождение, относится к категории звезд, которые не стесняются демонстрировать свою естественную красоту. Поэтому на Instagram странице знаменитость опубликовала фото без макияжа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Многие знаменитости стесняются показывать свое лицо на фото без тщательного редактирования снимка. Для того, чтобы показать идеальную кожу актрисы и певицы накладывают большой слой косметики. Однако в Голливуде есть ряд звезд, которые пропагандируют естественную красоту, публикуя свои фотографии без ретуши. К таким знаменитостей относится актриса Милла Йовович.
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На странице в Instagram американской звезды появились фото без всякого макияжа. Актриса даже показала, как она выглядит утром и после душа. Кроме этого, Милла Йовович показала свое хобби – садоводство. Голливудская знаменитость, не стесняясь, показала неидеальный маникюр и кожу.
Американская актриса и модель Милла Йовович, которая имеет украинское происхождение, относится к категории звезд, которые не стесняются демонстрировать свою естественную красоту. Поэтому на Instagram странице знаменитость опубликовала фото без макияжа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Многие знаменитости стесняются показывать свое лицо на фото без тщательного редактирования снимка. Для того, чтобы показать идеальную кожу актрисы и певицы накладывают большой слой косметики. Однако в Голливуде есть ряд звезд, которые пропагандируют естественную красоту, публикуя свои фотографии без ретуши. К таким знаменитостей относится актриса Милла Йовович.
Читайте также: Популярная голливудская актриса похвасталась фигурой в нижнем белье
На странице в Instagram американской звезды появились фото без всякого макияжа. Актриса даже показала, как она выглядит утром и после душа. Кроме этого, Милла Йовович показала свое хобби – садоводство. Голливудская знаменитость, не стесняясь, показала неидеальный маникюр и кожу.
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