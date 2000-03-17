Голливудская актриса похвасталась снимками без макияжа

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Милла Йовович похвасталась кардинальным перевоплощением Актриса подстриглась и не удержалась, чтобы не похвастаться в социальной сети тем, как она теперь выглядит.