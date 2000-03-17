» » Голливудская актриса похвасталась снимками без макияжа
Раздел: Культура  
0

Голливудская актриса похвасталась снимками без макияжа

Голливудская актриса похвасталась снимками без макияжаМногие знаменитости стесняются показывать свое лицо.

Американская актриса и модель Милла Йовович, которая имеет украинское происхождение, относится к категории звезд, которые не стесняются демонстрировать свою естественную красоту. Поэтому на Instagram странице знаменитость опубликовала фото без макияжа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Многие знаменитости стесняются показывать свое лицо на фото без тщательного редактирования снимка. Для того, чтобы показать идеальную кожу актрисы и певицы накладывают большой слой косметики. Однако в Голливуде есть ряд звезд, которые пропагандируют естественную красоту, публикуя свои фотографии без ретуши. К таким знаменитостей относится актриса Милла Йовович.

Читайте также: Популярная голливудская актриса похвасталась фигурой в нижнем белье


На странице в Instagram американской звезды появились фото без всякого макияжа. Актриса даже показала, как она выглядит утром и после душа. Кроме этого, Милла Йовович показала свое хобби – садоводство. Голливудская знаменитость, не стесняясь, показала неидеальный маникюр и кожу.

Голливудская актриса похвасталась снимками без макияжа
Голливудская актриса похвасталась снимками без макияжа
Голливудская актриса похвасталась снимками без макияжа


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Мила Йовович, без макияжа, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:27 » Автор: Едгар Букмирза
     319
     0

Похожие новости по теме

Как две капли: Милла Йовович показала младшую дочь Как две капли: Милла Йовович показала младшую дочь

Голливудская кинозвезда показала, как на нее похожа 2-летняя дочь.

Голливудская звезда показала, как выглядит без макияжа Голливудская звезда показала, как выглядит без макияжа

Актриса позировала с выпрямленным волосам без макияжа.

Милла Йовович показала лицо без макияжа Милла Йовович показала лицо без макияжа

42-летняя актриса не постеснялась делать селфи без косметики на лице, а потом выложить его в Instagram.

Милла Йовович похвасталась кардинальным перевоплощением Милла Йовович похвасталась кардинальным перевоплощением

Актриса подстриглась и не удержалась, чтобы не похвастаться в социальной сети тем, как она теперь выглядит.

Милла Йовович впервые показала годовалую дочь Милла Йовович впервые показала годовалую дочь

Голливудская актриса с украинскими корнями порадовала поклонников новыми фотографиями.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх