Раздел: Культура
Идеальный брак голливудской звезды может распасться
На публике звезды демонстрируют семейную идиллию.
Австралийская актриса Николь Кидман задумалась над разводом с кантри-певцом Китом Урбаном. Звездная пара прожила вместе 12 лет и недавно рассказывала про счастливую совместную жизнь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Николь Кидман и Кит Урбан в ближайшее время подадут документы на развод, потому что не могут даже быть в одной комнате в течение часа. Об этом сообщает InTouch со ссылкой на инсайдеров.
Друзья знаменитостей рассказали, что они устали друг от друга. При этом на публике звезды демонстрируют семейную идиллию, однако дома не утихают распри.
Они улыбаются на людях, однако дома эта идиллия разрушается,– рассказали инсайдеры.
Как известно, через несколько месяцев после свадьбы Кит Урбан лечился от наркотической зависимости и боролся с тягой к алкоголю.
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По информации СМИ, он до сих пор иногда выпивает. Однако причиной для ссор является страсть мужчины к вечеринкам. Это изрядно раздражает Николь Кидман, поскольку она уверена, что ее муж может пересекать границу во время такого отдыха. Поэтому постоянная ревность могла привести к размышлениям о разводе.
Австралийская актриса Николь Кидман задумалась над разводом с кантри-певцом Китом Урбаном. Звездная пара прожила вместе 12 лет и недавно рассказывала про счастливую совместную жизнь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Николь Кидман и Кит Урбан в ближайшее время подадут документы на развод, потому что не могут даже быть в одной комнате в течение часа. Об этом сообщает InTouch со ссылкой на инсайдеров.
Друзья знаменитостей рассказали, что они устали друг от друга. При этом на публике звезды демонстрируют семейную идиллию, однако дома не утихают распри.
Они улыбаются на людях, однако дома эта идиллия разрушается,– рассказали инсайдеры.
Как известно, через несколько месяцев после свадьбы Кит Урбан лечился от наркотической зависимости и боролся с тягой к алкоголю.
Читайте также: Лидер Maroon 5 удостоился звезды на Аллее славы
По информации СМИ, он до сих пор иногда выпивает. Однако причиной для ссор является страсть мужчины к вечеринкам. Это изрядно раздражает Николь Кидман, поскольку она уверена, что ее муж может пересекать границу во время такого отдыха. Поэтому постоянная ревность могла привести к размышлениям о разводе.
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