» » Идеальный брак голливудской звезды может распасться
Раздел: Культура  
0

Идеальный брак голливудской звезды может распасться

Идеальный брак голливудской звезды может распастьсяНа публике звезды демонстрируют семейную идиллию.

Австралийская актриса Николь Кидман задумалась над разводом с кантри-певцом Китом Урбаном. Звездная пара прожила вместе 12 лет и недавно рассказывала про счастливую совместную жизнь.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Николь Кидман и Кит Урбан в ближайшее время подадут документы на развод, потому что не могут даже быть в одной комнате в течение часа. Об этом сообщает InTouch со ссылкой на инсайдеров.

Друзья знаменитостей рассказали, что они устали друг от друга. При этом на публике звезды демонстрируют семейную идиллию, однако дома не утихают распри.

Они улыбаются на людях, однако дома эта идиллия разрушается,– рассказали инсайдеры.

Как известно, через несколько месяцев после свадьбы Кит Урбан лечился от наркотической зависимости и боролся с тягой к алкоголю.

Читайте также: Лидер Maroon 5 удостоился звезды на Аллее славы

По информации СМИ, он до сих пор иногда выпивает. Однако причиной для ссор является страсть мужчины к вечеринкам. Это изрядно раздражает Николь Кидман, поскольку она уверена, что ее муж может пересекать границу во время такого отдыха. Поэтому постоянная ревность могла привести к размышлениям о разводе.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: брак, звезда, кидман

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:23 » Автор: Едгар Букмирза
     998
     0

Похожие новости по теме

49-летняя голливудская звезда Николь Кидман ждет ребенка 49-летняя голливудская звезда Николь Кидман ждет ребенка

Пара давно мечтала о третьем ребенке

Николь Кидман надоело быть замужней дамой Николь Кидман надоело быть замужней дамой

У актрисы наступил кризис в отношениях с Китом Урбаном.

Николь Кидман разочаровала своим внешним видом Николь Кидман разочаровала своим внешним видом

Николь Кидман недавно появилась на публике и фотографировалась с фанатами.

Скандал: муж Николь Кидман сходил налево? Скандал: муж Николь Кидман сходил налево?

Мужу Николь Кидман приписывают роман с 21-летней певицей.

Николь Кидман с дочками снялась для журнала. Фото Николь Кидман с дочками снялась для журнала. Фото

Вместе с актрисой позировали и ее дочери.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх