Раздел: Культура
Селин Дион показала трогательное фото с пожилой мамой
Певица показала свою маму впервые.
Селин Дион - одна из самых популярных женщин мира. И дело не только в ее таланте певицы, но также а особом стиле и удивительной искренности, которая довольно редко встречается в мире шоу бизнеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Несмотря на славу, популярность, Дион остается открытым человеком: она часто общается с поклонниками, рассказывает о самом сокровенном и активно ведет социальные сети, каждый день показывая подписчикам какую-то часть своей личной жизни.
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На этот раз на своей странице в Instagram Селин опубликовала фото, на котором позирует с матерью. Невероятно, но на этом редком снимке женщины поют, и выглядят увлеченными и счастливыми.
Селин Дион - одна из самых популярных женщин мира. И дело не только в ее таланте певицы, но также а особом стиле и удивительной искренности, которая довольно редко встречается в мире шоу бизнеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Несмотря на славу, популярность, Дион остается открытым человеком: она часто общается с поклонниками, рассказывает о самом сокровенном и активно ведет социальные сети, каждый день показывая подписчикам какую-то часть своей личной жизни.
Читайте также: Звезду "Игры престолов" заметили на улице в неадекватном состоянии
На этот раз на своей странице в Instagram Селин опубликовала фото, на котором позирует с матерью. Невероятно, но на этом редком снимке женщины поют, и выглядят увлеченными и счастливыми.
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