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Раздел: Культура  
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Селин Дион показала трогательное фото с пожилой мамой

Селин Дион показала трогательное фото с пожилой мамой Певица показала свою маму впервые.

Селин Дион - одна из самых популярных женщин мира. И дело не только в ее таланте певицы, но также а особом стиле и удивительной искренности, которая довольно редко встречается в мире шоу бизнеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Несмотря на славу, популярность, Дион остается открытым человеком: она часто общается с поклонниками, рассказывает о самом сокровенном и активно ведет социальные сети, каждый день показывая подписчикам какую-то часть своей личной жизни.

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На этот раз на своей странице в Instagram Селин опубликовала фото, на котором позирует с матерью. Невероятно, но на этом редком снимке женщины поют, и выглядят увлеченными и счастливыми.

Селин Дион показала трогательное фото с пожилой мамой
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 Теги: Селин Дион, мама

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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