Кэтрин Зета-Джонс показала стройную фигуру в кружевном платье

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48-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала себя без косметики Голливудская звезда Кэтрин Зета-Джонс доказала, что выглядит на все сто не только на красной дорожке, но и в обычной жизни.

48-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила публику полупрозрачным нарядом Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс на днях посетила сразу два мероприятия в Каннах (Франция), где продемонстрировала неувядающую красоту и стройную фигуру.