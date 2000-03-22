» » Кэтрин Зета-Джонс показала стройную фигуру в кружевном платье
Раздел: Культура  
0

Кэтрин Зета-Джонс показала стройную фигуру в кружевном платье

Кэтрин Зета-Джонс показала стройную фигуру в кружевном платье Актриса поделилась фотографией в социальной сети.

48-летняя голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс может дать фору многим молодым актрисам или даже моделями, что в конце концов не удивительно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Звезда активно занимается спортом и выбирает активный отдых с любимым Майклом Дугласом в противовес просмотра фильмов в выходные.

Читайте также: Звезду "Игры престолов" заметили на улице в неадекватном состоянии

На днях звезда опубликовала впечатляющее фото, на котором она позирует в белом платье, щеголяя длинными и невероятно стройными ножками. Так держать!

Кэтрин Зета-Джонс показала стройную фигуру в кружевном платье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кэтрин Зета-Джонс, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     334
     0

Похожие новости по теме

48-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала себя без косметики 48-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала себя без косметики

Голливудская звезда Кэтрин Зета-Джонс доказала, что выглядит на все сто не только на красной дорожке, но и в обычной жизни.

48-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила публику полупрозрачным нарядом 48-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила публику полупрозрачным нарядом

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс на днях посетила сразу два мероприятия в Каннах (Франция), где продемонстрировала неувядающую красоту и стройную фигуру.

47-летняя Кэтрин Зета-Джонс восхитила внешним видом 47-летняя Кэтрин Зета-Джонс восхитила внешним видом

Актриса поразила фигурой в кожаном платье.

47-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась фигурой в бикини 47-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась фигурой в бикини

Актриса выглядит великолепно.

Дочь Кэтрин Зета-Джонс - точная копия звездной мамы Дочь Кэтрин Зета-Джонс - точная копия звездной мамы

Актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала в Instagram фотографию с дочерью Кэрис, которая похожа на мать как две капли воды.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх