Раздел: Культура
Кэтрин Зета-Джонс показала стройную фигуру в кружевном платье
Актриса поделилась фотографией в социальной сети.
48-летняя голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс может дать фору многим молодым актрисам или даже моделями, что в конце концов не удивительно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Звезда активно занимается спортом и выбирает активный отдых с любимым Майклом Дугласом в противовес просмотра фильмов в выходные.
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На днях звезда опубликовала впечатляющее фото, на котором она позирует в белом платье, щеголяя длинными и невероятно стройными ножками. Так держать!
48-летняя голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс может дать фору многим молодым актрисам или даже моделями, что в конце концов не удивительно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Звезда активно занимается спортом и выбирает активный отдых с любимым Майклом Дугласом в противовес просмотра фильмов в выходные.
Читайте также: Звезду "Игры престолов" заметили на улице в неадекватном состоянии
На днях звезда опубликовала впечатляющее фото, на котором она позирует в белом платье, щеголяя длинными и невероятно стройными ножками. Так держать!
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