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Сергей Притула рассказал о съемках в своем первом фильме

Сергей Притула рассказал о съемках в своем первом фильмеПремьера комедии состоится в феврале 2019 года.

Ведущий Нового канала Сергей Притула и актеры "Вар’яти-шоу" поделились подробностями дебютной работы над украинской романтической комедии "Секс і нічого особистого", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Tochka.net.

Недавно Сергей Притула удивил своих подписчиков в Facebook новостью о первой кинороли. Романтическую комедию снимает компания Star Media при финансовой поддержке Госкино. Съемки проходят во Львове и Праге. Это адаптация канадского формата My Awkward Sexual Adventure, режиссер фильма – Ольга Ряшина.

"Мой персонаж – это роль второго плана, я играю друга главного героя. Его присутствие в сюжете, хотя и не главная, но важная. Отличие между съемочными площадками телешоу и полнометражного фильма тотальная. Когда ты за 4 часа съемки телешоу делаешь 2 часа программы в эфир – это одно. А когда за 12часов съема делаешь 2-2,5 минуты кинопродукта э – то совсем другое", - написал артист.

Оказывается, Притула не только испытал себя в качестве актера, но и работал над сценарием ленты вместе с актерами "Вар’яти-шоу".

В "Вар’яти-шоу" мы снимаем те миниатюры, которые уже где-то были обкатаны на концертах. В случае с фильмом, мы писали тексты, диалоги, не имея возможности их где-то обкатать. Плюс, есть еще видение картинки режиссером. В конце концов даже то, что делали мы, приобретает совсем другой вид.

Для "Вар’ят" этот опыт тоже стал дебютным. Над сценарием работали почти полным составом: Валентин Сергийчук, Виталий Тыльная, Владимир Ковцун и Владимир Жогло.

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Все сделано по классике комедийного жанра. Есть главный герой с небольшим "недостатком". Уверен - зритель его полюбит и сочувствовать. Есть главная героиня уже с большим "недостатком", но которая тоже на 100% влюбит в себя зрителя. Есть много интересных второстепенных ролей, неожиданный финал, секс, ну и, конечно, юмор - куда же без него?
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 Теги: Сергей Притула, комедия

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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