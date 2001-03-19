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Раздел: Культура  
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Александр Пономарев показал свою двадцатилетнюю дочь

Александр Пономарев показал свою двадцатилетнюю дочь Певец сфотографировался с дочерью в её день рождения.

Певец и счастливый отец Александр Пономарев поделился снимком дочери в день ее рождения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Несмотря на популярность и интерес публики к своей персоне, Александр Пономарев тщательно оберегает свою личную жизнь и потому редко делится с фанатами подробностями, которые касаются жизни его семьи. Однако порой артист все же делает исключения из правил.

Так, в честь 20-летнего юбилея дочери Жени Пономарев опубликовал в Instagram совместное фото, которое сопроводил трогательным посланием:

"Рівно о 12-05, 20 років тому народилася моя Женя! Ти дуже змінила мене і моє життя! Хочу, щоб ти знайшла свій найголовніший талант і розвинула його максимально! Хочу, щоб ти кохала і була коханою! Хочу, щоб була здоровою! І цих хочу ще дуже багато! Головне - з Богом, Доню! Люблю тебе"

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К слову, в комментариях к посту практически все подписчики удивлялись тому, что дочь Пономарева уже такая взрослая.

Александр Пономарев показал свою двадцатилетнюю дочь
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 Теги: Александр Пономарев, дочь

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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