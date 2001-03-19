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Раздел: Культура  
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Белла Хадид блистала в платье с откровенным декольте

Белла Хадид блистала в платье с откровенным декольтеМодель была на высоте.

Знаменитая американская модель Белла Хадид впечатлила элегантным платьем на модном мероприятии, которое состоялось в Китае. Новый "Лук" звезда опубликовала на Instagram странице, вызвав восторг у поклонников, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как известно, Белла Хадид активно сотрудничает с известным брендом Dior. Так, манекенщица посетила стильное мероприятие The Art of Color, которое организовали знаменитые дизайнеры. Ее появление привлекло все внимание участников мероприятия, ведь Белла Хадид выглядела роскошно в новом платье от Dior.

Для модного мероприятия в Шанхае модель надела пышное платье черного цвета с открытой спиной и глубоким декольте. Роскошный "лук" звезда дополнила туфлями на каблуках, безупречным макияжем и прической.

На снимках Белла Хадид позирует с имидж-директором Christian Dior Петером Филлипсом, который собственно работал над созданием идеального образа манекенщицы.

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Мой милый гений, Петер Филлипс, который стал партнером на гастролях. Спасибо тебе за все это,
– тепло отозвалась о художнике Белла Хадид.

Белла Хадид блистала в платье с откровенным декольте
Белла Хадид блистала в платье с откровенным декольте
Белла Хадид блистала в платье с откровенным декольте
Белла Хадид блистала в платье с откровенным декольте

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 Теги: Белла Хадид, декольте

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Сегодня, 14:46 » Автор: Анна Мартынова
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