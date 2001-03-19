Раздел: Культура
Антонио Бандерас ради новой роли остался без волос
Актер сыграет Пикассо.
Ради роли в сериале "Гений" актер Антонио Бандерас пошел на эксперименты с внешностью. Ему пришлось побрить голову и брови, передает Хроника.инфо со ссылкой на24tv.ua.
В Номо образе 57-летний актер появился на премьере второго сезона сериала "Гений", которая состоялась 21 апреля в Мадриде.
В сериале Антонио Бандерас сыграет роль художника Пабло Пикассо. Увидеть Бандераса в многосерийном фильме можно будет от 25 апреля 2018 года эфире National Geographic.
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Стоит добавить, что в апреле прошлого года в Университете Алькала в Мадриде король Испании Филипп VI наградил испано-американского актера Антонио Бандераса премией Camino Real Prize за распространение испанской культуры по всему миру и особенно в США.
Ради роли в сериале "Гений" актер Антонио Бандерас пошел на эксперименты с внешностью. Ему пришлось побрить голову и брови, передает Хроника.инфо со ссылкой на24tv.ua.
В Номо образе 57-летний актер появился на премьере второго сезона сериала "Гений", которая состоялась 21 апреля в Мадриде.
В сериале Антонио Бандерас сыграет роль художника Пабло Пикассо. Увидеть Бандераса в многосерийном фильме можно будет от 25 апреля 2018 года эфире National Geographic.
Читайте также: Антонио Бандерас изменился до неузнаваемости
Стоит добавить, что в апреле прошлого года в Университете Алькала в Мадриде король Испании Филипп VI наградил испано-американского актера Антонио Бандераса премией Camino Real Prize за распространение испанской культуры по всему миру и особенно в США.
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