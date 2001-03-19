» » Антонио Бандерас ради новой роли остался без волос
Раздел: Культура  
0

Антонио Бандерас ради новой роли остался без волос

Антонио Бандерас ради новой роли остался без волос Актер сыграет Пикассо.

Ради роли в сериале "Гений" актер Антонио Бандерас пошел на эксперименты с внешностью. Ему пришлось побрить голову и брови, передает Хроника.инфо со ссылкой на24tv.ua.

В Номо образе 57-летний актер появился на премьере второго сезона сериала "Гений", которая состоялась 21 апреля в Мадриде.

В сериале Антонио Бандерас сыграет роль художника Пабло Пикассо. Увидеть Бандераса в многосерийном фильме можно будет от 25 апреля 2018 года эфире National Geographic.

Читайте также: Антонио Бандерас изменился до неузнаваемости

Стоит добавить, что в апреле прошлого года в Университете Алькала в Мадриде король Испании Филипп VI наградил испано-американского актера Антонио Бандераса премией Camino Real Prize за распространение испанской культуры по всему миру и особенно в США.

Антонио Бандерас ради новой роли остался без волос
Антонио Бандерас ради новой роли остался без волос
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Антонио Бандерас, волосы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:18 » Автор: Анна Мартынова
     813
     0

Похожие новости по теме

Антонио Бандерас изменился до неузнаваемости Антонио Бандерас изменился до неузнаваемости

Актер сыграет Пикассо.

В семье Антонио Бандераса случилось горе В семье Антонио Бандераса случилось горе

Звездный артист откровенно рассказал о потере самого родного человека

Антонио Бандерас сделал шокирующее признание Антонио Бандерас сделал шокирующее признание

56-летний Антонио Бандерас перенес инфаркт

Антонио Бандераса экстренно госпитализировали Антонио Бандераса экстренно госпитализировали

Антонио Бандерас попал в больницу с сердечным приступом.

Антонио Бандерас сыграет знаменитого Джанни Версаче Антонио Бандерас сыграет знаменитого Джанни Версаче

В интернете появилась информация о том, что известный голливудский актер Антонио Бандерас сыграет роль Джанни Версаче


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх