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Раздел: Культура  
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Известная голливудская актриса появится в драме об астронавтах

Известная голливудская актриса появится в драме об астронавтахЖенщина подтвердила эти слухи.

Актриса Натали Портман сыграет в драме об астронавтах «Бледно-голубая точка». Партнером актрисы на съемочной площадке может стать звезда сериала «Безумцы» Джон Хэмм.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

Режиссером картины выступит создатель сериалов «Фарго» и «Легион» Ной Хоули, а над сценарием работают Брайан Браун и Эллиотт ДиГисеппи.

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«Бледно-голубая точка» расскажет об успешной женщине-астронавте, которая возвращается на Землю после миссии в космосе и начинает искать подвох в ее, казалось бы, идеальной жизни. Картина будет посвящена теории, согласно которой астронавты теряют связь с реальностью после длительного пребывания в космосе.
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 Теги: фильм, астронавты, Натали Портман

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Сегодня, 19:19 » Автор: Едгар Букмирза
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