Раздел: Культура
Известная голливудская актриса появится в драме об астронавтах
Женщина подтвердила эти слухи.
Актриса Натали Портман сыграет в драме об астронавтах «Бледно-голубая точка». Партнером актрисы на съемочной площадке может стать звезда сериала «Безумцы» Джон Хэмм.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Режиссером картины выступит создатель сериалов «Фарго» и «Легион» Ной Хоули, а над сценарием работают Брайан Браун и Эллиотт ДиГисеппи.
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«Бледно-голубая точка» расскажет об успешной женщине-астронавте, которая возвращается на Землю после миссии в космосе и начинает искать подвох в ее, казалось бы, идеальной жизни. Картина будет посвящена теории, согласно которой астронавты теряют связь с реальностью после длительного пребывания в космосе.
Актриса Натали Портман сыграет в драме об астронавтах «Бледно-голубая точка». Партнером актрисы на съемочной площадке может стать звезда сериала «Безумцы» Джон Хэмм.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Режиссером картины выступит создатель сериалов «Фарго» и «Легион» Ной Хоули, а над сценарием работают Брайан Браун и Эллиотт ДиГисеппи.
Читайте также: Известная голливудская актриса стала мамой
«Бледно-голубая точка» расскажет об успешной женщине-астронавте, которая возвращается на Землю после миссии в космосе и начинает искать подвох в ее, казалось бы, идеальной жизни. Картина будет посвящена теории, согласно которой астронавты теряют связь с реальностью после длительного пребывания в космосе.
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