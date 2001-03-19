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Раздел: Культура  
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Голливудская актриса не узнала себя на отредактированном плакате

Голливудская актриса не узнала себя на отредактированном плакатеОна позирует в окружении других супергероев.

29-летняя голливудская актриса Элизабет Олсен не узнала себя на обложке журнала Empire, который посвятили выходу в прокат нового фильма студии Marvel "Мстители: Война бесконечности".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В ленте Олсен исполнила роль Алой Ведьмы. Девушка опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в окружении других супергероев и на которой ее лицо изменили до неузнаваемости.

"27 апреля... Неужели я так выгляжу?" – подписала снимок Элизабет, указав дату премьеры.

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На фото заметно, что у Олсен изменился овал лица, подбородок сделали заостренным, а также увеличили губы.

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 Теги: актриса, плакат

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Сегодня, 21:07 » Автор: Едгар Букмирза
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