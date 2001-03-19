Раздел: Культура
Голливудская актриса не узнала себя на отредактированном плакате
Она позирует в окружении других супергероев.
29-летняя голливудская актриса Элизабет Олсен не узнала себя на обложке журнала Empire, который посвятили выходу в прокат нового фильма студии Marvel "Мстители: Война бесконечности".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В ленте Олсен исполнила роль Алой Ведьмы. Девушка опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в окружении других супергероев и на которой ее лицо изменили до неузнаваемости.
"27 апреля... Неужели я так выгляжу?" – подписала снимок Элизабет, указав дату премьеры.
Читайте также: Голливудская актриса стала мужчиной
На фото заметно, что у Олсен изменился овал лица, подбородок сделали заостренным, а также увеличили губы.
29-летняя голливудская актриса Элизабет Олсен не узнала себя на обложке журнала Empire, который посвятили выходу в прокат нового фильма студии Marvel "Мстители: Война бесконечности".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В ленте Олсен исполнила роль Алой Ведьмы. Девушка опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в окружении других супергероев и на которой ее лицо изменили до неузнаваемости.
"27 апреля... Неужели я так выгляжу?" – подписала снимок Элизабет, указав дату премьеры.
Читайте также: Голливудская актриса стала мужчиной
На фото заметно, что у Олсен изменился овал лица, подбородок сделали заостренным, а также увеличили губы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1043
0
Оставьте свой комментарий