Раздел: Культура
Моника Беллуччи удивила поклонников дерзким образом
Наряд подчеркнул стройную фигуру.
Известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи удивила поклонников появлением на итальянском киномероприятии. Такая реакция людей и СМИ обоснована, ведь звезда достаточно редко покидает свое имение и участвует в светских событиях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На ежегодное вручение итальянской кинопремии Давида ди Донателло актриса надела черное изящное платье с люрексом. Наряд Моника Беллуччи приобрела в брендовом бутике Balmain.
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Стильный образ Моника Беллуччи дополнила украшениями из бриллиантов и туфлями на широком каблуке. Из аксессуаров актриса взяла маленькую сумочку, которая деликатно подходила к модному "луку".
Известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи удивила поклонников появлением на итальянском киномероприятии. Такая реакция людей и СМИ обоснована, ведь звезда достаточно редко покидает свое имение и участвует в светских событиях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На ежегодное вручение итальянской кинопремии Давида ди Донателло актриса надела черное изящное платье с люрексом. Наряд Моника Беллуччи приобрела в брендовом бутике Balmain.
Читайте также: Моника Беллуччи удивила дерзкой стрижкой
Стильный образ Моника Беллуччи дополнила украшениями из бриллиантов и туфлями на широком каблуке. Из аксессуаров актриса взяла маленькую сумочку, которая деликатно подходила к модному "луку".
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