» » Моника Беллуччи удивила поклонников дерзким образом
Раздел: Культура  
0

Моника Беллуччи удивила поклонников дерзким образом

Моника Беллуччи удивила поклонников дерзким образомНаряд подчеркнул стройную фигуру.

Известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи удивила поклонников появлением на итальянском киномероприятии. Такая реакция людей и СМИ обоснована, ведь звезда достаточно редко покидает свое имение и участвует в светских событиях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

На ежегодное вручение итальянской кинопремии Давида ди Донателло актриса надела черное изящное платье с люрексом. Наряд Моника Беллуччи приобрела в брендовом бутике Balmain.

Читайте также: Моника Беллуччи удивила дерзкой стрижкой


Стильный образ Моника Беллуччи дополнила украшениями из бриллиантов и туфлями на широком каблуке. Из аксессуаров актриса взяла маленькую сумочку, которая деликатно подходила к модному "луку".

Моника Беллуччи удивила поклонников дерзким образом




Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Моника Беллуччи, образ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:01 » Автор: Едгар Букмирза
     320
     0

Похожие новости по теме

Моника Беллуччи поразила поклонников шикарным внешним видом Моника Беллуччи поразила поклонников шикарным внешним видом

Актриса украсила обложку модного глянца.

Серьезная Моника Беллуччи, которой вы еще никогда не видели. Серьезная Моника Беллуччи, которой вы еще никогда не видели.

Брутальная звезда примеряла на себе образ плохого мальчика.

Моника Беллуччи удивила дерзкой стрижкой Моника Беллуччи удивила дерзкой стрижкой

Актриса снялась для журнала "Numero".

52-летняя Моника Беллуччи поразила роскошным бюстом 52-летняя Моника Беллуччи поразила роскошным бюстом

Актриса продемонстрировала элегантный и сексуальный образ

51-летняя Моника Беллуччи снялась обнаженной для обложки глянца 51-летняя Моника Беллуччи снялась обнаженной для обложки глянца

Актриса удивила смелой фотографией.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх