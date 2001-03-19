Раздел: Культура
Потап показал забавное фото с сыном
Отец и сын проводят время вместе.
Несмотря на занятость в качестве певца, продюсера и звездного тренера талант-шоу, Потап не забывает проводить время со своим сыном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Рэпер очень гордится своим наследником и старается уделять ему максимум своего внимания.
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На этот раз парни отправились на прогулку. На селфи Потап и Андрей скорчили одинаковые гримасы, что придало отцу и сыну еще больше схожести.
Несмотря на занятость в качестве певца, продюсера и звездного тренера талант-шоу, Потап не забывает проводить время со своим сыном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Рэпер очень гордится своим наследником и старается уделять ему максимум своего внимания.
Читайте также: Потап показал, как отдыхает с сыном
На этот раз парни отправились на прогулку. На селфи Потап и Андрей скорчили одинаковые гримасы, что придало отцу и сыну еще больше схожести.
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