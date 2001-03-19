» » Потап показал забавное фото с сыном
Раздел: Культура  
0

Потап показал забавное фото с сыном

Потап показал забавное фото с сыномОтец и сын проводят время вместе.

Несмотря на занятость в качестве певца, продюсера и звездного тренера талант-шоу, Потап не забывает проводить время со своим сыном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Рэпер очень гордится своим наследником и старается уделять ему максимум своего внимания.

Читайте также: Потап показал, как отдыхает с сыном

На этот раз парни отправились на прогулку. На селфи Потап и Андрей скорчили одинаковые гримасы, что придало отцу и сыну еще больше схожести.

Потап показал забавное фото с сыном
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Потап, сын

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
     329
     0

Похожие новости по теме

Потап поделился свежими фото с сыном Потап поделился свежими фото с сыном

Алексей Потапенко показал, как вырос его сын Андрей.

Потап показал, как отдыхает с сыном Потап показал, как отдыхает с сыном

Рэпер провел выходной с сыном Андреем.

Весь в отца: Потап показал подросшего сына Весь в отца: Потап показал подросшего сына

Потап похвастался своим стильным сыном Андреем

Потап показал, как отдыхает с сыном Потап показал, как отдыхает с сыном

Потап опубликовал в личном микроблоге фото, на которых рэпер запечатлен вместе со своим сыном.

Потап показал подросшего сына Потап показал подросшего сына

Мальчик очень похож на отца.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх