» » Беременная Кейт Миддлтон порадовала весенним нарядом
Раздел: Культура  
0

Беременная Кейт Миддлтон порадовала весенним нарядом

Беременная Кейт Миддлтон порадовала весенним нарядомКейт Миддлтон появилась на симпозиуме в Лондоне.

20 марта в Лондоне состоялся симпозиум по вопросам детского психического здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Viva!

Несмотря на последний месяц беременности, Кейт Миддлтон, которая является патроном нескольких фондов, посетила мероприятие. На симпозиуме супруга принца Уильяма говорила о важности комплексной стратегии и поддержке детей, семей и учителей.

Для мероприятия 36-летняя герцогиня выбрала пальто с бантиком на шее и платье нежно-зеленого цвета, сшитые на заказ Jenny Packham.

Читайте также: Кейт Миддлтон порадовала фанатов нежным весенним образом

Завершали образ бежевые туфли-лодочки Gianvito Rossi и клатч Loeffler Randall в тон. Многие поклонники пришли в восторог от нежного и весеннего образа Кейт, заявив, что он необычайно идет герцогине и прекрасно подчеркивает ее животик.

Беременная Кейт Миддлтон порадовала весенним нарядом
Беременная Кейт Миддлтон порадовала весенним нарядом
Беременная Кейт Миддлтон порадовала весенним нарядом
Беременная Кейт Миддлтон порадовала весенним нарядом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кейт Миддлтон, наряд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:51 » Автор: Татьяна Ларина
     463
     0

Похожие новости по теме

Беременная Кейт Миддлтон удивила публику дешевым нарядом Беременная Кейт Миддлтон удивила публику дешевым нарядом

Герцогиня Кембриджская не является любительницей дорогих нарядов.

Беременная Кейт Миддлтон порадовала поклонников милым фото Беременная Кейт Миддлтон порадовала поклонников милым фото

Принцесса пообнималась с гигантским плюшевым мишкой.

Наряд на миллион: Кейт Миддлтон покорила весенним образом Наряд на миллион: Кейт Миддлтон покорила весенним образом

Кейт Миддлтон вновь радует глаз своим строгим и женственным образом.

Кейт Миддлтон порадовала фанатов нежным весенним образом Кейт Миддлтон порадовала фанатов нежным весенним образом

Кейт Миддлтон порадовала поклонников очередным стильным, по-настоящему весенним луком.

Кейт Миддлтон развеяла сплетни о беременности Кейт Миддлтон развеяла сплетни о беременности

Герцогина Кембриджская и жена британского принца Уильяма - Кейт Миддлтон - впервые появилась на публике.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх