Раздел: Культура
Беременная Кейт Миддлтон порадовала весенним нарядом
Кейт Миддлтон появилась на симпозиуме в Лондоне.
20 марта в Лондоне состоялся симпозиум по вопросам детского психического здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Viva!
Несмотря на последний месяц беременности, Кейт Миддлтон, которая является патроном нескольких фондов, посетила мероприятие. На симпозиуме супруга принца Уильяма говорила о важности комплексной стратегии и поддержке детей, семей и учителей.
Для мероприятия 36-летняя герцогиня выбрала пальто с бантиком на шее и платье нежно-зеленого цвета, сшитые на заказ Jenny Packham.
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Завершали образ бежевые туфли-лодочки Gianvito Rossi и клатч Loeffler Randall в тон. Многие поклонники пришли в восторог от нежного и весеннего образа Кейт, заявив, что он необычайно идет герцогине и прекрасно подчеркивает ее животик.
20 марта в Лондоне состоялся симпозиум по вопросам детского психического здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Viva!
Несмотря на последний месяц беременности, Кейт Миддлтон, которая является патроном нескольких фондов, посетила мероприятие. На симпозиуме супруга принца Уильяма говорила о важности комплексной стратегии и поддержке детей, семей и учителей.
Для мероприятия 36-летняя герцогиня выбрала пальто с бантиком на шее и платье нежно-зеленого цвета, сшитые на заказ Jenny Packham.
Читайте также: Кейт Миддлтон порадовала фанатов нежным весенним образом
Завершали образ бежевые туфли-лодочки Gianvito Rossi и клатч Loeffler Randall в тон. Многие поклонники пришли в восторог от нежного и весеннего образа Кейт, заявив, что он необычайно идет герцогине и прекрасно подчеркивает ее животик.
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