Раздел: Культура
Кристина Агилера разоткровенничалась о личном
Певица рассказала о прошлых отношениях.
37-летняя Кристина Агилера, ставшая гостьей американского шоу RuPaul's Drag Race's, сделала очень откровенное признание. Когда певицу спросили, кому была посвящена ее песня "Infatuation", вышедшая в 2002 года, она рассказала, что главной темой композиции стали ее отношения с латиноамериканским возлюбленным, который... был геем. Выяснилось это, конечно же, не сразу, но стало для звезды настоящим шоком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.
"Это было душераздирающе", — вспоминает свою реакцию звезда.
Агилера также поведала, что композицию "F.U.S.S" (в этой абрревиатуре скрывается далеко не самое цензурное название) из своего альбома "Back to Basics", который вышел в 2006 году, она посвятила Скотту Сторчу, который спродюсировал ее пластинку Stripped 2002 года. Несмотря на то что, по словам певицы, вместе они написали много песен, их отношения сложились не самым лучшим образом. Тем не менее альбом вышел, и Агилера смогла и без него продолжить свою карьеру. По словам звезды, после некоторого перерыва с триумфом вернувшейся на сцену в конце прошлого года, в мире шоу-бизнеса даже при самых сложных обстоятельствах важно идти вперед с гордо поднятой головой.
"Просто продолжайте жить. Я очень вдохновляюсь тем, что вижу сегодня. Я уверена, что у каждого из нас есть моменты или места, о которых больно вспоминать. Я думаю, это очень важно. Это — часть моей музыки и часть меня самой", — рассказала певица и добавила, что очень важно помнить обо всем хорошем, что вас окружает.
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"Как только вы достигнете определенного уровня успеха, вы увидите, как люди вокруг вас начнут меняться. И вы либо тоже изменитесь, либо станете закрытыми и странными. Но до тех пор, пока вы будут помнить, какой вы человек, и будете замечать все хорошее вокруг вас, ничто не сможет вас остановить", — заключила она.
37-летняя Кристина Агилера, ставшая гостьей американского шоу RuPaul's Drag Race's, сделала очень откровенное признание. Когда певицу спросили, кому была посвящена ее песня "Infatuation", вышедшая в 2002 года, она рассказала, что главной темой композиции стали ее отношения с латиноамериканским возлюбленным, который... был геем. Выяснилось это, конечно же, не сразу, но стало для звезды настоящим шоком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.
"Это было душераздирающе", — вспоминает свою реакцию звезда.
Агилера также поведала, что композицию "F.U.S.S" (в этой абрревиатуре скрывается далеко не самое цензурное название) из своего альбома "Back to Basics", который вышел в 2006 году, она посвятила Скотту Сторчу, который спродюсировал ее пластинку Stripped 2002 года. Несмотря на то что, по словам певицы, вместе они написали много песен, их отношения сложились не самым лучшим образом. Тем не менее альбом вышел, и Агилера смогла и без него продолжить свою карьеру. По словам звезды, после некоторого перерыва с триумфом вернувшейся на сцену в конце прошлого года, в мире шоу-бизнеса даже при самых сложных обстоятельствах важно идти вперед с гордо поднятой головой.
"Просто продолжайте жить. Я очень вдохновляюсь тем, что вижу сегодня. Я уверена, что у каждого из нас есть моменты или места, о которых больно вспоминать. Я думаю, это очень важно. Это — часть моей музыки и часть меня самой", — рассказала певица и добавила, что очень важно помнить обо всем хорошем, что вас окружает.
Читайте также: Кристина Агилера удивила необычным новым образом
"Как только вы достигнете определенного уровня успеха, вы увидите, как люди вокруг вас начнут меняться. И вы либо тоже изменитесь, либо станете закрытыми и странными. Но до тех пор, пока вы будут помнить, какой вы человек, и будете замечать все хорошее вокруг вас, ничто не сможет вас остановить", — заключила она.
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