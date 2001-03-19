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Раздел: Культура  
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Мария Яремчук похвалилась новой прической

Мария Яремчук похвалилась новой прической Певица рассказала о переменах в жизни.

Украинская поп-исполнительница Мария Яремчук поразила своих поклонников кардинальной сменой имиджа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Артистка заплела дреды, начала носить береты разных цветов, яркие наряды, насыщенный макияж и оригинальные аксессуары. Об этих изменениях во внешности свидетельствуют свежие снимки, опубликованные в Instagram-аккаунте певицы.

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"Дайте антигистаминные. У меня аллергия на ту, кем я была вчера. Коротала время года в компании с чужими законами, записывала песни, тратила и зарабатывала на автопилоте, на автопилоте хотела стать певицей, на автопортрете не было ни одной моей черты. Худела, потому что неясно кому должна быть идеалом. Бежала, так как согласно с кем хотела быть актуальной? Слава, которая пройдет с красотой, которую используют, песни, которые не идентифицируют мою философию... Лежат на полках опыта, оставленные в багажном отсеке. Артист должен быть живым", - разоткровенничалась о переменах в своей жизни Мария.

Мария Яремчук похвалилась новой прической
Мария Яремчук похвалилась новой прической
Мария Яремчук похвалилась новой прической
Мария Яремчук похвалилась новой прической
Мария Яремчук похвалилась новой прической
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 Теги: Мария Яремчук, прическа

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Сегодня, 16:54 » Автор: Анна Мартынова
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