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Раздел: Культура  
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Олег Винник поделился отровенными моментами из своей жизни

Олег Винник поделился отровенными моментами из своей жизниУкраинский певец Винник признался, что цвет его волос не является натуральным, в связи с чем ему часто приходится краситься.

"Если утром есть время, люблю принять ванну, полежать в теплой воде хотя бы минут 10", - раскрыл секрет певец в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина», пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Также Олег Винник рассказал, как ухаживает за лицом. Оказывается, никаких масок он не делает. Только для того, чтобы проснуться, использует лед. Винник признался, что цвет его волос не является натуральным, в связи с чем ему часто приходится краситься.

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"Я крашусь, потому что в течение 2 недель выгораю: становлюсь, как лев – желтый-желтый. Мне нравится и практичнее ходить с хвостиком, но те, кто привык ко мне с распущенными волосами, начали бояться. Они задают вопросы: “А что Винник сделал с волосами?” Поэтому я все-таки решил снова подстричься и вернуть прежнюю прическу, – отметил Олег.
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 Теги: Олег Винник, певец

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Сегодня, 18:13 » Автор: Татьяна Ларина
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