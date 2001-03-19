Раздел: Культура
Кристина Агилера сделала откровенное признание
Американская певица и актриса Кристина Агилера потрясла откровенным признанием о былых отношениях.
Неожиданное заявление звезда сделала после шоу RuPaul's Drag Race's, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Неудачный роман 37-летняя звезда до этого времени скрывала. Однако на вопрос о происхождении песни Infatuation, которую певица презентовала в 2002 году, Кристина Агилера рассказала правду об отношениях с мужчиной нетрадиционной ориентации. Название песни в переводе означает "влюбленность", что собственно и привлекло внимание журналистов.
Главной темой песни были отношения с латиноамериканским мужчиной, который неожиданно оказался геем. Сама Агилера узнала об этом не сразу, поэтому эта ситуация стала настоящим шоком для нее.
У нас все было серьезно. Я была шокирована, когда узнала, что он "играет" за вашу (мужскую, – ред.) команду, а не за мою. Думаю, он будет зол, когда увидит это (выпуск шоу, – ред.),
– отметила Кристина Агилера.
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Имя экс-возлюбленного певица все же не назвала, однако это заявление уже вызвало резонанс в американских СМИ.
Неожиданное заявление звезда сделала после шоу RuPaul's Drag Race's, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Неудачный роман 37-летняя звезда до этого времени скрывала. Однако на вопрос о происхождении песни Infatuation, которую певица презентовала в 2002 году, Кристина Агилера рассказала правду об отношениях с мужчиной нетрадиционной ориентации. Название песни в переводе означает "влюбленность", что собственно и привлекло внимание журналистов.
Главной темой песни были отношения с латиноамериканским мужчиной, который неожиданно оказался геем. Сама Агилера узнала об этом не сразу, поэтому эта ситуация стала настоящим шоком для нее.
У нас все было серьезно. Я была шокирована, когда узнала, что он "играет" за вашу (мужскую, – ред.) команду, а не за мою. Думаю, он будет зол, когда увидит это (выпуск шоу, – ред.),
– отметила Кристина Агилера.
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Имя экс-возлюбленного певица все же не назвала, однако это заявление уже вызвало резонанс в американских СМИ.
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