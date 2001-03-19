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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко похвасталась своим достижением

Регина Тодоренко похвасталась своим достижениемТелеведущая получила свою программу на ТВ.

Звезда будет вести на телевидении собственное шоу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.

Правда, его название и тематику Регина пока не озвучила.

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Зато в микроблоге знаменитости появились фотографии с продюсером. Николай Картозия дал разрешение на авторскую программу Тодоренко. А на снимке он обнимает счастливую телеведущую.

Регина Тодоренко похвасталась своим достижением
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 Теги: Регина Тодоренко, ведущая

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Сегодня, 22:11 » Автор: Татьяна Ларина
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