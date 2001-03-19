Раздел: Культура
Регина Тодоренко похвасталась своим достижением
Телеведущая получила свою программу на ТВ.
Звезда будет вести на телевидении собственное шоу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.
Правда, его название и тематику Регина пока не озвучила.
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Зато в микроблоге знаменитости появились фотографии с продюсером. Николай Картозия дал разрешение на авторскую программу Тодоренко. А на снимке он обнимает счастливую телеведущую.
Звезда будет вести на телевидении собственное шоу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.
Правда, его название и тематику Регина пока не озвучила.
Читайте также: Регина Тодоренко похвасталась новым платьем
Зато в микроблоге знаменитости появились фотографии с продюсером. Николай Картозия дал разрешение на авторскую программу Тодоренко. А на снимке он обнимает счастливую телеведущую.
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