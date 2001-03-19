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Раздел: Культура  
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Екатерина Варнава жалуется на слабое здоровье

Екатерина Варнава жалуется на слабое здоровьеАртистка заболела

Весна все никак не вступит в свои права, а холод приносит за собой простудные заболевания. Так, Екатерина Варнава пожаловалась, что умудрилась заболеть второй раз за месяц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

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Этот пост звезда сопроводила своей фотографией, на которой актриса выглядит грустной. Позировала Варнава в белой рубашке в мелкий горошек.

Екатерина Варнава жалуется на слабое здоровье
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 Теги: Екатерина Варнава, здоровье

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Сегодня, 23:16 » Автор: Татьяна Ларина
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