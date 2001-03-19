Раздел: Культура
Екатерина Варнава жалуется на слабое здоровье
Артистка заболела
Весна все никак не вступит в свои права, а холод приносит за собой простудные заболевания. Так, Екатерина Варнава пожаловалась, что умудрилась заболеть второй раз за месяц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
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Этот пост звезда сопроводила своей фотографией, на которой актриса выглядит грустной. Позировала Варнава в белой рубашке в мелкий горошек.
Весна все никак не вступит в свои права, а холод приносит за собой простудные заболевания. Так, Екатерина Варнава пожаловалась, что умудрилась заболеть второй раз за месяц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Читайте также: Екатерина Варнава порадовала фанатов необычным образом
Этот пост звезда сопроводила своей фотографией, на которой актриса выглядит грустной. Позировала Варнава в белой рубашке в мелкий горошек.
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