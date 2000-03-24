Раздел: Культура
Больная Пугачова поделилась планами на последние дни своей жизни
Певица призналась, что ей трудно дышать и ходить.
Недавнее появление знаменитой певицы Аллы Пугачевой на выборах президента России стало поводом для оживленных дискуссий в социальных сетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Поклонники обсуждали внешний вид Аллы Борисовны, проголосовавшей на избирательном участке в Звенигороде. Общаясь со своими подписчиками, которых у нее больше миллиона, в фотоблоге Instagram, артистка призвала всех успокоиться.
Примадонна российской эстрады предстала перед публикой в необычном стиле одежды. Певица появилась на участке в светлых джинсах, розовой кофте и однотонной толстовке.
Звезда дополнила свой образ солнцезащитными очками. Как обычно, внешний вид Пугачевой спровоцировал бурные обсуждения в соцсетях. Пока одни писали знаменитости комплименты и похвалу, другие, наоборот, спешили ее раскритиковать и обидеть.
68-летняя (в апреле исполнится 69. – Прим. Ред.) звезда решила ответить недоброжелателям. Она призвала их успокоиться и прекратить ненужные обсуждения. Пугачева призналась, что ее состояние здоровья далеко от идеального ввиду возраста.
"Я старею и довольно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте как можно дольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной", – написала Пугачева.
"Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше!" – закончила свое обращение к подписчикам Алла Борисовна.
Уже через день на юбилейном концерте Ильи Резника в Кремле певица пребывала в благостном настроении и была откровенна, как никогда. Всех интересовало: почему Примадонна накануне решилась на подробный рассказ о больших проблемах со здоровьем. Многие даже подумали, что не сама она сделала в социальных сетях такую резонансную публикацию – мол, фейк и подделка.
"Я старая, больная женщина. И это писала лично я, сказала всю правду. Чтобы никто ничего не додумывал. Просто сама не читаю того, что обо мне сочиняют журналисты. Но друзья мне донесли, что про меня пишут – мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я, сякая. Да, все это так", - рассказала Примадонна.
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Рассказала она и о своих многочисленных шиньонах, вокруг которых ходит много кривотолков. "Во время молодости у меня были свои волосы, а все думали, что такой рыжий парик, – улыбается артистка. – А теперь у меня парики, а все думают, что свои".
Недавнее появление знаменитой певицы Аллы Пугачевой на выборах президента России стало поводом для оживленных дискуссий в социальных сетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Поклонники обсуждали внешний вид Аллы Борисовны, проголосовавшей на избирательном участке в Звенигороде. Общаясь со своими подписчиками, которых у нее больше миллиона, в фотоблоге Instagram, артистка призвала всех успокоиться.
Примадонна российской эстрады предстала перед публикой в необычном стиле одежды. Певица появилась на участке в светлых джинсах, розовой кофте и однотонной толстовке.
Звезда дополнила свой образ солнцезащитными очками. Как обычно, внешний вид Пугачевой спровоцировал бурные обсуждения в соцсетях. Пока одни писали знаменитости комплименты и похвалу, другие, наоборот, спешили ее раскритиковать и обидеть.
68-летняя (в апреле исполнится 69. – Прим. Ред.) звезда решила ответить недоброжелателям. Она призвала их успокоиться и прекратить ненужные обсуждения. Пугачева призналась, что ее состояние здоровья далеко от идеального ввиду возраста.
"Я старею и довольно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте как можно дольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной", – написала Пугачева.
"Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше!" – закончила свое обращение к подписчикам Алла Борисовна.
Уже через день на юбилейном концерте Ильи Резника в Кремле певица пребывала в благостном настроении и была откровенна, как никогда. Всех интересовало: почему Примадонна накануне решилась на подробный рассказ о больших проблемах со здоровьем. Многие даже подумали, что не сама она сделала в социальных сетях такую резонансную публикацию – мол, фейк и подделка.
"Я старая, больная женщина. И это писала лично я, сказала всю правду. Чтобы никто ничего не додумывал. Просто сама не читаю того, что обо мне сочиняют журналисты. Но друзья мне донесли, что про меня пишут – мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я, сякая. Да, все это так", - рассказала Примадонна.
Читайте также: Екатерина Варнава жалуется на слабое здоровье
Рассказала она и о своих многочисленных шиньонах, вокруг которых ходит много кривотолков. "Во время молодости у меня были свои волосы, а все думали, что такой рыжий парик, – улыбается артистка. – А теперь у меня парики, а все думают, что свои".
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