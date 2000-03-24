Больная Пугачова поделилась планами на последние дни своей жизни

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После почти годового молчания примадонна российской эстрады Алла Пугачева снова с головой окунется в работу. Руководство музыкального шоу талантов «Фактор А», в котором она возглавляла жюри, от участия примадонны отказалось, так что Алла Борисовна решила снова провести «Рождественские встречи», которые станут уже 26-ми по