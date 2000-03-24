Раздел: Культура
Уволенные домработницы рассказали о странных привычках знаменитостей
Озвучены позорные секреты двенадцати разных звёзд.
Мы привыкли видеть в знаменитостях лучших представителей рода человеческого. Мы восхищаемся их умом, проницательностью, талантом. Мы смотрим на их безупречную внешность, дорогие наряды и шикарную жизнь. Мы слушаем их трогательные речи со сцены и аплодируем, когда они жертвуют крупные суммы денег на благотворительность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.
Но мы знаем о знаменитостях очень мало, ведь не сталкиваемся с ними в повседневной жизни. А вот их домработницы знают куда больше. Ведь няням, уборщицам, поварам и личным ассистентам приходится терпеть все капризы звездных работодателей.
Помощники знаменитостей знают своих подопечных лучше их мам и пап, даже лучше самых дотошных и надоедливых журналистов. Неудивительно, что служащие часто бросают роботу, не выдержав придирок или странностей работодателя. А попутно они еще и рассказывают всё, что им удалось узнать и пережить.
1. Леди Гага и холодная постель
Скандал эпатажной певицы с бывшей ассистенткой Дженнифер О’Нил разразился на весь мир. Через суд бывшая домработница получила от звезды крупную сумму денег, а чуть позже написала книгу о своих злоключениях.
Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (настоящее имя певицы) заставляла ассистентку греть ей холодную постель. Она могла разбудить Дженнифер среди ночи, чтобы та включила ей другой фильм. В обязанности ассистента входило даже сливать воду за звездой в туалете.
2. Бритни Спирс и бургеры
Прислуга Бритни как-то поделилась своими наблюдениями, поведав, что певица питает страсть к еде из фастфудов. Домработница то и дело находила под кроватью звезды бургеры, картошку и пустые упаковки из-под вредной еды. Кроме того, в одном из шкафов Бритни хранит немалую коллекцию игрушек для любовных утех.
3. Ленивая Мэрайя Кэри
Когда певица приходит домой, требует, чтобы ее разували и обували обратно. А еще перед ней нужно ходить спиной вперед, чтобы поймать звезду, когда она надумает упасть.
Обычное дело, когда ассистентка стоит возле певицы с бутылкой газировки и ожидает, пока та пьет воду через соломинку. Нередко помощницам приходилось даже самим мыть голову уставшей звезде.
Но преданность и выполнение всех поручений еще ничего не значат. Так Мэрайя уволила многолетнюю няню своих детей за то, что та слишком привязалась к детям, и они стали считать ее родной.
4. Чистюля Кристиан Бэйл
Ассистент Кристиана Бэйла написал о жизни звезды кинематографа целую книгу. Харрисон Чун вспомнил, что при длительном отсутствии актера ему приходилось приглядывать за целой стаей опоссумов, живущих на заднем дворе.
Но даже это не было таким омерзительным, как нюхать подмышки Кристиана, перед выходом последнего на красную дорожку. Актер просил сообщать, если от него будет пахнуть чем-то, кроме дезодоранта.
5. Предусмотрительный Александр Малинин
Чтобы подпустить няню к детям, певец требовал от нее соблюдать все придуманные им правила гигиены. Прежде, чем отобранной Александром няне показали детей, она должна была принять душ с использованием спецсредств, прополоскать горло раствором перекиси водорода, а также облачиться в медицинский халат и надеть маску.
6. Ани Лорак и страх измен
Насмотревшись на то, как западные знаменитости заводили любовниц среди няней и гувернанток (Джуд Лоу, Итан Хоук, Оззи Осборн, Арнольд Шварценеггер), Ани решила во что бы то ни стало не допустить такого в своей семье. Поэтому на работу принимает только пожилых нянечек и домработниц. Хотя и самой Каролине годы на пользу не идут.
7. Рядом с Мадонной худеют все
Певица просто зациклена на диетах и заставляет своих помощников также придерживаться правильного (по ее мнению) питания.
Певица требует от своих ассистентов уметь обходиться без сна, чтобы приносить ей по 5–6 раз за ночь бутылочки со свежей водой. И за все эти страдания Мадонна платит помощникам в 2 раза меньше, чем ее звездные коллеги.
8. Выбритый Райан Гослинг
Любимый миллионами актер спит, положив ноги на подушку, ходит по лестнице на четвереньках и страшно ненавидит волосы на своем теле. Домработница сообщает, что Райан приверженец эпиляции всего тела.
9. Меган Фокс и беспорядки
За Меган Фокс нужно буквально ходить по пятам. Актриса обожает разбрасывать вещи по всему дому, а затем страшно бесится, что не может ничего найти. Кроме того, красотка нередко забывает спускать воду в туалете, за что получает нагоняи от друзей. Она и сама жалуется, что пренебрегает гигиеной и не может с собой ничего поделать.
10. Избирательная Алла Пугачева
Давнишняя домработница из дома Пугачевой поведала еще о тех временах, когда прислуживала Алле и Филиппу. Оказывается, Алла Борисовна обожает жаренные огурцы. В то же время Филипп Бедросович любил есть фастфуд.
11. Грязный Джонни Депп
О Джонни Деппе недаром шутят, что он слишком вжился в роль пирата. Дело в том, что прославленный актер не фанат душа, к тому же любит ходить в одной и той же одежде неделями подряд. Может, актеру действительно необходим такой образ, чтобы убедительно играть роли «грязных» персонажей? О философии жизни Джонни Деппа мы уже писали ранее.
12. Строгая Шарлиз Терон
Прислуге в доме Шарлиз нельзя разговаривать. Даже смотреть позволено только вниз, себе под ноги. Если у домработницы или няни возникает животрепещущий вопрос, то она записывает его в специальный дневник, хранящийся в оговоренном месте. Там же прислуга находит и ответы Шарлиз.
Кажется, звездам следует относиться к своим домработницам, няням и ассистентам с большим уважением, ведь те имеют на них огромный компромат. А если есть компромат на звезду, то его с большой долей вероятности можно пустить в ход.
Читайте также: Больная Пугачова поделилась планами на последние дни своей жизни
После всех этих подробностей мы стали смотреть на знаменитостей другими глазами, без былой доли восхищения. Оказывается, известные люди не просто такие же как все, но и обладают своими причудами, порой очень странными и неприятными.
Мы привыкли видеть в знаменитостях лучших представителей рода человеческого. Мы восхищаемся их умом, проницательностью, талантом. Мы смотрим на их безупречную внешность, дорогие наряды и шикарную жизнь. Мы слушаем их трогательные речи со сцены и аплодируем, когда они жертвуют крупные суммы денег на благотворительность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.
Но мы знаем о знаменитостях очень мало, ведь не сталкиваемся с ними в повседневной жизни. А вот их домработницы знают куда больше. Ведь няням, уборщицам, поварам и личным ассистентам приходится терпеть все капризы звездных работодателей.
Помощники знаменитостей знают своих подопечных лучше их мам и пап, даже лучше самых дотошных и надоедливых журналистов. Неудивительно, что служащие часто бросают роботу, не выдержав придирок или странностей работодателя. А попутно они еще и рассказывают всё, что им удалось узнать и пережить.
1. Леди Гага и холодная постель
Скандал эпатажной певицы с бывшей ассистенткой Дженнифер О’Нил разразился на весь мир. Через суд бывшая домработница получила от звезды крупную сумму денег, а чуть позже написала книгу о своих злоключениях.
Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (настоящее имя певицы) заставляла ассистентку греть ей холодную постель. Она могла разбудить Дженнифер среди ночи, чтобы та включила ей другой фильм. В обязанности ассистента входило даже сливать воду за звездой в туалете.
2. Бритни Спирс и бургеры
Прислуга Бритни как-то поделилась своими наблюдениями, поведав, что певица питает страсть к еде из фастфудов. Домработница то и дело находила под кроватью звезды бургеры, картошку и пустые упаковки из-под вредной еды. Кроме того, в одном из шкафов Бритни хранит немалую коллекцию игрушек для любовных утех.
3. Ленивая Мэрайя Кэри
Когда певица приходит домой, требует, чтобы ее разували и обували обратно. А еще перед ней нужно ходить спиной вперед, чтобы поймать звезду, когда она надумает упасть.
Обычное дело, когда ассистентка стоит возле певицы с бутылкой газировки и ожидает, пока та пьет воду через соломинку. Нередко помощницам приходилось даже самим мыть голову уставшей звезде.
Но преданность и выполнение всех поручений еще ничего не значат. Так Мэрайя уволила многолетнюю няню своих детей за то, что та слишком привязалась к детям, и они стали считать ее родной.
4. Чистюля Кристиан Бэйл
Ассистент Кристиана Бэйла написал о жизни звезды кинематографа целую книгу. Харрисон Чун вспомнил, что при длительном отсутствии актера ему приходилось приглядывать за целой стаей опоссумов, живущих на заднем дворе.
Но даже это не было таким омерзительным, как нюхать подмышки Кристиана, перед выходом последнего на красную дорожку. Актер просил сообщать, если от него будет пахнуть чем-то, кроме дезодоранта.
5. Предусмотрительный Александр Малинин
Чтобы подпустить няню к детям, певец требовал от нее соблюдать все придуманные им правила гигиены. Прежде, чем отобранной Александром няне показали детей, она должна была принять душ с использованием спецсредств, прополоскать горло раствором перекиси водорода, а также облачиться в медицинский халат и надеть маску.
6. Ани Лорак и страх измен
Насмотревшись на то, как западные знаменитости заводили любовниц среди няней и гувернанток (Джуд Лоу, Итан Хоук, Оззи Осборн, Арнольд Шварценеггер), Ани решила во что бы то ни стало не допустить такого в своей семье. Поэтому на работу принимает только пожилых нянечек и домработниц. Хотя и самой Каролине годы на пользу не идут.
7. Рядом с Мадонной худеют все
Певица просто зациклена на диетах и заставляет своих помощников также придерживаться правильного (по ее мнению) питания.
Певица требует от своих ассистентов уметь обходиться без сна, чтобы приносить ей по 5–6 раз за ночь бутылочки со свежей водой. И за все эти страдания Мадонна платит помощникам в 2 раза меньше, чем ее звездные коллеги.
8. Выбритый Райан Гослинг
Любимый миллионами актер спит, положив ноги на подушку, ходит по лестнице на четвереньках и страшно ненавидит волосы на своем теле. Домработница сообщает, что Райан приверженец эпиляции всего тела.
9. Меган Фокс и беспорядки
За Меган Фокс нужно буквально ходить по пятам. Актриса обожает разбрасывать вещи по всему дому, а затем страшно бесится, что не может ничего найти. Кроме того, красотка нередко забывает спускать воду в туалете, за что получает нагоняи от друзей. Она и сама жалуется, что пренебрегает гигиеной и не может с собой ничего поделать.
10. Избирательная Алла Пугачева
Давнишняя домработница из дома Пугачевой поведала еще о тех временах, когда прислуживала Алле и Филиппу. Оказывается, Алла Борисовна обожает жаренные огурцы. В то же время Филипп Бедросович любил есть фастфуд.
11. Грязный Джонни Депп
О Джонни Деппе недаром шутят, что он слишком вжился в роль пирата. Дело в том, что прославленный актер не фанат душа, к тому же любит ходить в одной и той же одежде неделями подряд. Может, актеру действительно необходим такой образ, чтобы убедительно играть роли «грязных» персонажей? О философии жизни Джонни Деппа мы уже писали ранее.
12. Строгая Шарлиз Терон
Прислуге в доме Шарлиз нельзя разговаривать. Даже смотреть позволено только вниз, себе под ноги. Если у домработницы или няни возникает животрепещущий вопрос, то она записывает его в специальный дневник, хранящийся в оговоренном месте. Там же прислуга находит и ответы Шарлиз.
Кажется, звездам следует относиться к своим домработницам, няням и ассистентам с большим уважением, ведь те имеют на них огромный компромат. А если есть компромат на звезду, то его с большой долей вероятности можно пустить в ход.
Читайте также: Больная Пугачова поделилась планами на последние дни своей жизни
После всех этих подробностей мы стали смотреть на знаменитостей другими глазами, без былой доли восхищения. Оказывается, известные люди не просто такие же как все, но и обладают своими причудами, порой очень странными и неприятными.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
898
0
Оставьте свой комментарий