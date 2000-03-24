Уволенные домработницы рассказали о странных привычках знаменитостей

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Звезды отечественной и мировой эстрады часто страдают из-за болтливости своей прислуги. Так, секреты своего работодателя раскрыла домработница Филиппа Киркорова. Домработница известного российского певца Филиппа Киркорова раскрыла один из его секретов. Это произошло во время программы «Тайны звезд», которая выходит на