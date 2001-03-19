Раздел: Культура
Кэндис Свейнпол поделилась откровенными фотографиями
Новые фото опубликованы в социальной сети.
Супермодель, "ангел" VS и дизайнер Кэндис Свейнпол сейчас беременна вторым ребёнком, впрочем, продолжает радовать поклонников рекламной кампанией новых бикини, созданных еще летом 2017 года.
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На фото, которыми звезда накануне поделилась в Инстаграмме, она позирует в различных стильных купальниках, впрочем, на нескольких фото, несмотря на то, что это Кампейн бикини, Кэндис вполне обнаженная или позирует топлес.
Супермодель, "ангел" VS и дизайнер Кэндис Свейнпол сейчас беременна вторым ребёнком, впрочем, продолжает радовать поклонников рекламной кампанией новых бикини, созданных еще летом 2017 года.
Читайте также: Уволенные домработницы рассказали о странных привычках знаменитостей
На фото, которыми звезда накануне поделилась в Инстаграмме, она позирует в различных стильных купальниках, впрочем, на нескольких фото, несмотря на то, что это Кампейн бикини, Кэндис вполне обнаженная или позирует топлес.
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