Кэндис Свейнпол поделилась откровенными фотографиями

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Супермодель, "ангел" VS и дизайнер Кэндис Свейнпол сейчас беременна вторым ребёнком, впрочем, продолжает радовать поклонников рекламной кампанией новых бикини, созданных еще летом 2017 года.На фото, которыми звезда накануне поделилась в Инстаграмме, она позирует в различных стильных купальниках, впрочем, на нескольких фото, несмотря на то, что это Кампейн бикини, Кэндис вполне обнаженная или позирует топлес.