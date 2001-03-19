» » Кэндис Свейнпол поделилась откровенными фотографиями
Раздел: Культура  
0

Кэндис Свейнпол поделилась откровенными фотографиями

Кэндис Свейнпол поделилась откровенными фотографиями Новые фото опубликованы в социальной сети.

Супермодель, "ангел" VS и дизайнер Кэндис Свейнпол сейчас беременна вторым ребёнком, впрочем, продолжает радовать поклонников рекламной кампанией новых бикини, созданных еще летом 2017 года.

Читайте также: Уволенные домработницы рассказали о странных привычках знаменитостей

На фото, которыми звезда накануне поделилась в Инстаграмме, она позирует в различных стильных купальниках, впрочем, на нескольких фото, несмотря на то, что это Кампейн бикини, Кэндис вполне обнаженная или позирует топлес.

Кэндис Свейнпол поделилась откровенными фотографиями
Кэндис Свейнпол поделилась откровенными фотографиями
Кэндис Свейнпол поделилась откровенными фотографиями
Кэндис Свейнпол поделилась откровенными фотографиями
Кэндис Свейнпол поделилась откровенными фотографиями
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кэндис Свейнпол, фотографии

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     677
     0

Похожие новости по теме

Кэндис Свейнпол: беременная модель приняла участие в пикантной фотосессии Кэндис Свейнпол: беременная модель приняла участие в пикантной фотосессии

Беременная Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) приняла участие в пикантной фотосессии для рекламы нижнего белья от Victoria’s Secret.

Кэндис Свейнпол показала роскошное тело в кружевном белье Кэндис Свейнпол показала роскошное тело в кружевном белье

Модель снова стала ангелом Victoria’s Secret.

Супермодель Кэндис Свейнпол впервые показалась после родов Супермодель Кэндис Свейнпол впервые показалась после родов

Девушка привела фигуру в идеальное состояние.

Кэндис Свейнпол показала, как выглядит ее фигура после родов Кэндис Свейнпол показала, как выглядит ее фигура после родов

Кэндис Свейнпол быстро вернулась к прежним формам.

«Ангел» Victoria's Secret очаровала фотографией без косметики «Ангел» Victoria's Secret очаровала фотографией без косметики

Кэндис Свейнпол продемонстрировала естественную красоту.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх