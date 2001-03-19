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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина показала редкую фотографию мужа

Маша Ефросинина показала редкую фотографию мужа На фото позирует супруг телеведущей.

Известная телеведущая Маша Ефросинина опубликовала снимок Тимура Хромаева в честь его дня рождения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Маша Ефосинина, которая раньше старалась максимально скрыть все, что касается личной жизни, теперь, кажется, поняла, что поклонники обожают ее фотографии и рассказы о близких, и стала делать это намного чаще.

Семейные прогулки, фотосессии, совместные появления на публике - все это теперь занимает половину пространства личного микроблоге Ефросининой. День рождения мужа также не обошлось без фото в Instagram.

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Известная телеведущая опубликовала в сети снимок, на котором ее супруг Тимур Хромаев позирует в стильном бежевом тренче и выглядит поистине счастливым. Вот он, мужчина мечты Маши Ефросининой.

Маша Ефросинина показала редкую фотографию мужа
Маша Ефросинина показала редкую фотографию мужа
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 Теги: Маша Ефросинина, фото

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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