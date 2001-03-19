Раздел: Культура
Андрей Данилко сыграет неожиданную роль в новой комедии
Премьера фильма состоится в начале следующего года.
Недавно стало известно о съемках нового украинского фильма "Секс и ничего личного". Одним из актеров стал ведущий Сергей Притула. Еще одним актером стал знаменитый певец и продюсер Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Tochka.net.
Андрей Данилко согласился сняться в романтической комедии "Секс и ничего личного". Об этом заявил генеральный продюсер ленты Влад Ряшин:
"Андрей Михайлович Данилко действительно будет в фильме, причем в очень неожиданной роли. Она будет маленькой, но яркой. Сам Андрей отнесся к этому с большим энтузиазмом. Пару месяцев назад, мы с ним случайно встретились в Киеве, я предложил ему роль в нашем фильме, на что Андрей дал положительный ответ."
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Премьера фильма "Секс и ничего личного" запланирована на 14 февраля 2019 года.
Недавно стало известно о съемках нового украинского фильма "Секс и ничего личного". Одним из актеров стал ведущий Сергей Притула. Еще одним актером стал знаменитый певец и продюсер Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Tochka.net.
Андрей Данилко согласился сняться в романтической комедии "Секс и ничего личного". Об этом заявил генеральный продюсер ленты Влад Ряшин:
"Андрей Михайлович Данилко действительно будет в фильме, причем в очень неожиданной роли. Она будет маленькой, но яркой. Сам Андрей отнесся к этому с большим энтузиазмом. Пару месяцев назад, мы с ним случайно встретились в Киеве, я предложил ему роль в нашем фильме, на что Андрей дал положительный ответ."
Читайте также: Николь Кидман собирается подать на развод с мужем
Премьера фильма "Секс и ничего личного" запланирована на 14 февраля 2019 года.
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