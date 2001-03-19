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Раздел: Культура  
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Ирина Шейк прогулялась по улице в одной рубашке

Ирина Шейк прогулялась по улице в одной рубашкеМодель показала идеальные ноги.

Знаменитая модель Ирина Шейк недавно удивила своих фанов странным внешним видом. Подробности далее в материале, передает Хроника.инфо со ссылкой на hochu.ua.

Пока в Сети обсуждали перемены Антонио Бандераса во внешности, Ирина Шейк привлекла внимание голыми ногами. На днях модель вместе со своим возлюбленным Брэдли Купером вышла за покупками.

Так, актер появился на улице в ветровке с капюшоном, кепке и джинсах, а вот его любимая вышла лишь в одной длинной леопардовой рубашке.

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Таким образом, прохожие с легкостью могли рассматривать ноги популярной модели. Однако наряд Шейк выбрала не погоде: на улице шел сильный дождь.

Ирина Шейк прогулялась по улице в одной рубашке
Ирина Шейк прогулялась по улице в одной рубашке
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 Теги: Ирина Шейк, ноги

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Сегодня, 10:07 » Автор: Анна Мартынова
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