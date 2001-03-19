» » Настю Каменских раскритиковали за неудачный наряд
Раздел: Культура  
0

Настю Каменских раскритиковали за неудачный наряд

Настю Каменских раскритиковали за неудачный нарядПевица продемонстрировала спорный наряд.

В своем микроблоге Настя Каменских опубликовала совместное фото с Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым. Снимок был сделан на съемках программы «Рассмеши комика. Дети», передает Хроника.инфо со ссылкой на My wwwomen.com.ua.

Для съемок Настя выбрала неоднозначный аутфит. Певица облачилась в сиреневую толстовку, джинсовую мини-юбку и колготки в крупную сетку.

Читайте также: Поклонники раскритиковали Настю Каменских за неудачный выбор наряда

Образ звезды дополнила поясная сумка. Не все подписчики оценили новый образ исполнительницы.

Настю Каменских раскритиковали за неудачный наряд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Настя Каменских, наряд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:57 » Автор: Анна Мартынова
     308
     0

Похожие новости по теме

Настя Каменских поделилась свежим снимком в одежде подруги Настя Каменских поделилась свежим снимком в одежде подруги

Певица позировала в одежде от своей подруги.

Поклонники раскритиковали Настю Каменских за неудачный выбор наряда Поклонники раскритиковали Настю Каменских за неудачный выбор наряда

Многие поклонники певицы отметили, что черные брюки ее полнят.

Настю Каменских раскритиковали в пух и прах Настю Каменских раскритиковали в пух и прах

Певица опубликовала в личном микроблоге новые фото.

Настю Каменских раскритиковали собственные фанаты Настю Каменских раскритиковали собственные фанаты

Певица решила не рисковать здоровьем и тепло оделась.

Настю Каменских жестко раскритиковали за внешний вид Настю Каменских жестко раскритиковали за внешний вид

Певицу сравнили с Киркоровым в лучшие годы.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх