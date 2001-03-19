Раздел: Культура
Настю Каменских раскритиковали за неудачный наряд
Певица продемонстрировала спорный наряд.
В своем микроблоге Настя Каменских опубликовала совместное фото с Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым. Снимок был сделан на съемках программы «Рассмеши комика. Дети», передает Хроника.инфо со ссылкой на My wwwomen.com.ua.
Для съемок Настя выбрала неоднозначный аутфит. Певица облачилась в сиреневую толстовку, джинсовую мини-юбку и колготки в крупную сетку.
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Образ звезды дополнила поясная сумка. Не все подписчики оценили новый образ исполнительницы.
В своем микроблоге Настя Каменских опубликовала совместное фото с Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым. Снимок был сделан на съемках программы «Рассмеши комика. Дети», передает Хроника.инфо со ссылкой на My wwwomen.com.ua.
Для съемок Настя выбрала неоднозначный аутфит. Певица облачилась в сиреневую толстовку, джинсовую мини-юбку и колготки в крупную сетку.
Читайте также: Поклонники раскритиковали Настю Каменских за неудачный выбор наряда
Образ звезды дополнила поясная сумка. Не все подписчики оценили новый образ исполнительницы.
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