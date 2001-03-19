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Раздел: Культура  
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Слава из «НеАнгелов» показала милое фото с мужем

Слава из «НеАнгелов» показала милое фото с мужемПевица решила провести тренинг.

Слава Каминская решила по примеру Ольги Горбачевой проводить тренинги и семинары для женщин. Темой встреч станет женская сексуальность, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

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Об этом стало известно из микроблога Каминской. Этот пост Слава сопроводила своей фотографией с мужем. На фото певица в розовом платье обнимается с супругом.

Слава из «НеАнгелов» показала милое фото с мужем
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 Теги: Слава Каминская, НеАнгелы

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Сегодня, 15:12 » Автор: Анна Мартынова
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