Раздел: Культура
Слава из «НеАнгелов» показала милое фото с мужем
Певица решила провести тренинг.
Слава Каминская решила по примеру Ольги Горбачевой проводить тренинги и семинары для женщин. Темой встреч станет женская сексуальность, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
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Об этом стало известно из микроблога Каминской. Этот пост Слава сопроводила своей фотографией с мужем. На фото певица в розовом платье обнимается с супругом.
Слава Каминская решила по примеру Ольги Горбачевой проводить тренинги и семинары для женщин. Темой встреч станет женская сексуальность, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Читайте также: Слава Каминская показала новые фото с мужем
Об этом стало известно из микроблога Каминской. Этот пост Слава сопроводила своей фотографией с мужем. На фото певица в розовом платье обнимается с супругом.
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